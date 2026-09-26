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Узалудна узбуна на небу: Хитно дигнути борбени авиони

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26.09.2026 21:12

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Ф-18
Фото: Screenshot / YouTube

Два авиона Ф-18 шпанског Ратног ваздухопловства и свемирских снага упућена су да надгледају ситуацију у Румунији након узбуне због дрона, пренијели су данас медији у Шпанији.

Авиони су мобилисани у Румунији у ноћи између петка и суботе, након што је радарски систем земље детектовао "ваздушни циљ" који се кретао у близини града Вилково, на украјинској територији, недалеко од румунске границе, што је изазвало узбуну због дрона на сјеверу округа Тулча, пренио је дневни лист "Ла Разон".

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Према саопштењу румунског Министарства одбране, два ловца Ф-18 шпанског Ратног ваздухопловства и свемирских снага, која су била ангажована на задатку појачане контроле ваздушног простора у ваздухопловној бази 57 “Михаил Когалничану”, упућена су да надгледају ситуацију.

Акција је била координисана како би се осигурало да не дође до уласка у румунски ваздушни простор.

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Узбуна у ваздушном простору окончана је послије поноћи без извјештаја о нарушавању румунског ваздушног простора.

Надлежни су потврдили да је ситуација успјешно стављена под контролу и да након провјере пријетње нису биле потребне додатне мјере.

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Тагови :

Румунија

НАТО

Узбуна

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