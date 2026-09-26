Отац Зеленски, спомиње се и Хрватска: Процурио идентитет Путинове унуке

Аутор:АТВ редакција
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Руски истраживачки новинари тврде да су открили идентитет осмогодишње дјевојчице за коју наводе да је унука руског предсједника Владимира Путина.
До њеног имена дошли су анализом података руске граничне службе који су процурили у јавност, а записи показују и да је дјевојчица путовала у Хрватску.
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Према истраживању независног руског медија "Проект", ријеч је о Елзи Игоревној Тихоновој, рођеној у децембру 2017. године.
Наводно је кћерка Катерине Тихонове, за коју се годинама наводи да је млађа Путинова кћерка, и руског балетског умјетника и редитеља Игора Зеленског. Ријеч је о бившем директору Баварског државног балета.
Дјевојчица у документима носи презиме Тихонова, којим се користи њена мајка, док је дио њеног имена "Игоревна" изведен из имена њеног наводног оца Игора Зеленског. Катерина је рођена као Путин, али се већ дуго користи другим презименом. Путин никада није јавно потврдио да му је она кћерка, преноси "Кијев Пост".
Новинари Проекта име дјевојчице пронашли су анализирајући податке руске граничне службе који су процурили у јавност.
Према тим записима, Елза је први пут напустила Русију 11. новембра 2019. године, непосредно прије другог рођендана.
Са родитељима је приватним авионом њемачке компаније Аир Хамбург отпутовала у Минхен. Породица је тамо провела тачно два мјесеца, а Зеленски је у то вријеме био умјетнички директор Баварског државног балета.
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Мање од двије године касније дјевојчица је, према истим подацима, приватним авионом Бомбардиер Глобал 5000 путовала у Хрватску. У записима са оба путовања наведена је као Елза Игоревна Тихонова.
Аутентичност података који су процурили није независно потврђена, а Кремљ и породица засад нису јавно коментарисали најновије наводе.
О постојању дјетета Катерине Тихонове и Игора Зеленског писало се још 2022. године. У заједничком истраживању независног руског медија Импортант Сториес и њемачког "Дер Шпигла" новинари су навели да су имали увид у пасош дјевојчице, документе о путовањима и списак путника на чартер-лету између Минхена и Москве.
Име дјетета тада нису објавили из етичких разлога. Навели су тек да је дјевојчица рођена 2017. године и да се у њеном имену налази "Игоревна", што упућује на име њеног наводног оца Игора Зеленског.
Документи су такође показивали да су са породицом путовале двије дадиље, учитељица клавира и припадници службе задужене за безбједност руског предсједника.
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Истраживање је показало и да је Тихонова између 2017. и 2019. године више од 50 пута путовала у Минхен, у вријеме док је Зеленски водио Баварски државни балет. Један од докумената указивао је на то да се крајем 2019. припремала да се пресели у Њемачку.
Игор Зеленски напустио је Баварски државни балет након почетка руске инвазије на Украјину 2022. године. Управа опере касније је навела да је био под притиском да оде након што није желио јавно да осуди инвазију.
Путин веома мало говори о својој дјеци и унуцима, позивајући се притом на њихову безбједност и приватност.
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