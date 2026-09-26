Нижу се шокови за возаче у БиХ: Резервоари и новчаници све празнији

Аутор:АТВ редакција
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Гориво у БиХ поново поскупљује, а граница од четири КМ за литар дизела јако је близу. Новчаници и резервоари су све празнији након низа цјеновних шокова.
Возачи већ осјећају удар на кућни буџет, док стручњаци упозоравају да би нова ескалација сукоба и раст цијене барела нафте могли донијети још веће цијене на бензинским пумпама.
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У Сарајеву литар дизела тренутно кошта 3,70 КМ, док је у појединим градовима цијена већ готово достигла четири КМ. За пуни резервоар од 55 литара возачи тако морају издвојити више од 200 КМ.
Просјечна цијена дизела данас износи 3,80 КМ по литру, док се цијене у бх. градовима крећу од 3,51 до 3,99 КМ. Када је ријеч о бензину Супер 95, просјечна цијена износи 3,35 КМ по литри.
Најнижа цијена дизела износи 3,51 КМ у Бихаћу, а највиша 3,99 КМ у Теочаку.
Цијене у Сарајеву су овакве, дизел износи 3,70 КМ, а цијена бензина 3,26 КМ.
У Мостару је цијена дизела 3, 70 КМ а бензина 3,24 КМ.
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Цијена дизела у Фочи је тренутно најскупља и износи 3,93 КМ, а цијена бензина је 3,46 КМ.
Цијена дизела у Коњицу износи 3,73 КМ, а цијена бензина је око 3,35 КМ.
Цијена дизела у граду крај мора, Неума износи 3,71 КМ а цијена бензина 3,39 КМ.
Цијена дизела по литру у Тузли износи 3,71 КМ, а цијена бензина је око 3, 25 КМ.
Цијена дизела у Зеници износи 3,69 КМ, а цијена бензина је 3,18 КМ.
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