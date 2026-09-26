Тренутна цијена прасића дуго није оволико трајала

Аутор:АТВ редакција
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Узгајивачи свиња тврде да никад нису лошије пословали те да им цијела ова година не иде наруку због веома ниских цијена, иако су се надали поскупљењу до којег није дошло.
Мишо Маљчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Српске, наглашава да прасићи коштају 4,5–5 КМ по килограму живе ваге.
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"Ова цијена је, мање-више, актуелна цијело љето. Надали смо се да ће цијена бар мало скочити током љета, али то се није десило. Ранијих година, у августу је потражња за прасићима значајно расла, самим тим и цијене. Ове године – ништа“, каже Маљчић за "Српскаинфо".
Према његовим ријечима, домаћу производњу готово је у потпуности потопио увоз.
"Потражња за домаћим месом, односно прасићима, никад није била мања. Актуелне цијене ће остати на снази све до пред славу. Тек негдје у децембру, могло би да дође до поскупљења“, поручује Маљчић.
Подсјетимо, прасићи су најскупљи за Ђурђевдан. Уочи ове славе, килограм живе ваге у просјеку је коштао 8 КМ, а ријеч је о прасићима до 30 килограма.
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Цијена прасића нешто мање килаже ишла је и до 9 КМ, а у вишим крајевима, у којима свињогојство није традиција, препродавци су килограм живе ваге продавали и по 10 КМ.
Уочи Ђурђевдана прошле године, цијена прасића ишла је и до 12 КМ по килограму живе ваге.
Кад је ријеч о јагњићима, килограм живе ваге тренутно у просјеку кошта око 8 КМ.
Уочи Ђурђевдана ове године, јагњад су коштала и до 12 КМ по килограму живе ваге.
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