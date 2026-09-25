Ево како да оборите цијену стана при куповини

Аутор:АТВ редакција
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Истакнута цена на огласима за продају станова готово никада није коначна. Увијек можете да је оборите уз неколико трикова у преговорима са продавцем некретнине.
Према неписаном правилу тржишта некретнина у Србији, у ту цифру је увијек урачунато мјесто за цјенкање у распону од 5 до 10 одсто.
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Да бисте успјешно преговарали и сачували најмање 5.000 евра, потребно је да препознате шта се крије испод свјеже окречених зидова и како да се тактички поставите пред продавцем.
Преговори почињу оног тренутка када пређете праг стана, а ваш став и говор тијела често утичу на коначну цијену више него само стање некретнине.
Након што вам власник или агент саопште коначну цијену, немојте одмах одговарати.
Људска природа не подноси непријатну тишину, па ће продавац у том тренутку често сам почети да правда цијену или одмах понудити мању цифру не би ли попунио празнину у разговору.
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Најгора ствар коју можете да урадите је да пред продавцем кажете "Ово је савршено, овдје ћемо ставити дјечију собу." Ако агент осјети да сте се емотивно везали за стан, изгубили сте сваку преговарачку моћ. Будите љубазни, али строго резервисани и успут спомените да истог дана разматрате још некретнина у истом крају.
Купац који унапријед има одобрен износ кредита у банци или готовину у рукама има огромну предност. Понуда која гласи "Могу да реализујем исплату у року од десет дана, али за 5.000 евра мање", у већини случајева пролази код продаваца којима се жури да купе другу некретнину.
Ваш најбољи аргумент за драстично обарање цијене нису ваше жеље, већ стварни недостаци некретнине које морате сами да детектујете током разгледања,пише "Курир".
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Агенти ће вам поносно показивати "свјеже реновиран стан", истичући нове ламинате, гипсане радове и чисте беле зидове. Ваш задатак је да отворите разводну кутију за струју, погледате вентиле у купатилу и цијеви испод судопера.
Ако су инсталације и цијеви старе 40 година, вас чека капитално реновирање које захтијева лупање плочица и кошта хиљаде евра. Ово је директан аргумент за обарање цијене.
Станови се најчешће показују у раним поподневним часовима и провјетравају непосредно прије вашег доласка како би се прикрио мирис буђи. Обавезно завирите иза ормара који су прислоњени уз спољне зидове, погледајте ћошкове око ПВЦ прозора и плафон у купатилу. Трагови буђи или свјеже префарбане флеке јасан су знак да зграда има озбиљан проблем са термоизолацијом.
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Већина купаца гледа искључиво унутрашњост стана, занемарујући остатак зграде. Изађите на ходник и погледајте зидове око лифта и подрумске просторије. Ако кров прокишњава или су вертикале у згради труле, то ће ускоро постати и ваш финансијски проблем кроз обавезне интервенције стамбене заједнице. Указивање на лоше одржавање зграде даје вам одличан адут за преговоре.
Најјаче оружје сваког купца је спремност да хладне главе одустане од куповине. Ако тактички изнесете конкретне замјерке на инфраструктуру стана и понудите реалну цифру засновану на процени будућих неизбежних улагања, велика је шанса да ће власник, након почетног нећкања, ипак пристати на договор који вама штеди озбиљан новац.
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