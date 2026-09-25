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Манчестер Сити проглашен кривим: Не пише му се добро

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25.09.2026 16:53

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Манчестер Сити
Фото: Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

Манчестер Сити проглашен је кривим по готово свим оптужбама које се односе на кршење финансијских правила Премијер лиге.

"Атлетик" наводи да је клуб проглашен кривим по свим осим једне од укупно 115 оптужби, које су накнадно проширене на 130 тачака.

Санкције још нису одређене, али међу могућим посљедицама су одузимање бодова, новчане казне, па чак и избацивање из лиге.

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Манчестер Сити је од почетка негирао оптужбе и очекује се да ће уложити жалбу.

Портпарол клуба рекао је за "Атлетик":

"Процес Премијер лиге и даље је у току, уз значајне дијелове поступка које је потребно завршити, а све подлијеже строгој повјерљивости".

Стога став Манчестер Ситија остаје исти као у саопштењу клуба из фебруара 2023. године.

"Клуб се марљиво придржавао прописаног поступка пуних осам година, полазећи од тога да ће Управни одбор и руководство Премијер лиге дјеловати као независни, непристрасни и правични регулатор, без страначког утицаја".

Премијер лига је оптужила Сити након истраге о наводним кршењима правила у периоду од 2009. до 2018. године.

Истрага је почела након што је њемачки лист "Дер Шпигел" у новембру 2018. објавио процурјеле финансијске документе Ситија.

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Случај је потом прослијеђен независној комисији која је требала одлучити о оптужбама.

"Тајмс" наводи да су клубови о исходу обавијештени након састанка Премијер лиге у четвртак.

Манчестер Сити је под власништвом Шеика Мансура освојио укупно осам титула првака Енглеске, четири ФА Купа, седам Лига купова и једну Лигу шампиона.

Шест од тих трофеја освојено је након што је Премијер лига покренула поступак против клуба.

Сити је још 2023. године саопштио да је био изненађен оптужбама.

На шта се оптужбе односе?

Оптужбе су подијељене у пет категорија:

  • 54 оптужбе за недостављање тачних финансијских података у периоду од сезоне 2009/10. до 2017/18.
  • 14 оптужби за недостављање тачних података о исплатама играчима и тренерима у периоду од 2009/10. до 2017/18.
  • 5 оптужби за кршење УЕФА правила, укључујући правила финансијског фер-плеја (ФФП), од сезоне 2013/14. до 2017/18.
  • 7 оптужби за кршење правила Премијер лиге о одрживости и профитабилности (ПСР) од сезоне 2015/16. до 2017/18.
  • 35 оптужби за несарадњу с истрагом Премијер лиге у периоду од децембра 2018. до фебруара 2023. године.

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Таг :

Манчестер сити

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