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Скандал у Приштини: Капитен тзв. "Косова" славио УЧК злочинце, цијели стадион скандирао

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25.09.2026 07:23

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Скандал у Приштини: Капитен тзв. "Косова" славио УЧК злочинце, цијели стадион скандирао
Фото: Tanjug / AP / Visar Kryeziu

На утакмици између Косова и Ирске, капитен Мурићи славио је УЧК, изазивајући скандал који ће захтијевати реакцију УЕФА.

УЕФА ће имати пуне руке посла пошто је на утакмици фудбалске репрезентације тзв. Косова и Републике Ирске, која је претходне ноћи одиграна у Приштини, дошло до невиђеног скандала. Не само да су навијачи домаће селекције скандирали „УЧК“, односно подржали су албанску сепаратистичку и милитантну организацију, исто то урадио је и њихов најбољи фудбалер Ведат Мурићи.

Након што је постигао гол у 83. минуту, који је донио сва три бода тзв. Косову, видјели смо да је Мурићи подигао мајицу на којој је знак „УЧК“ (Ослободилачка војска Косова). Погледајте како је то изгледало:

Ведат Мурићи тражио је на овај начин правду (?) за ратне злочинце ОВК-а који су средином септембра осуђени у Хагу; Хашим Тачи је тако осуђен на јединствену казну затвора од 25 година, колико је добио и Јакуп Краснићи, бивши портпарол ОВК-а и члан дирекције за политичка питања. Кадри Весељи, начелник обавјештајне службе ОВК-а током сукоба, а касније шеф обавјештајне службе тзв. Косова, осуђен је на 18 година. Реџеп Сељими, који је у вријеме које оптужница обухвата био начелник дирекције ОВК-а за операције, а касније главни инспектор, осуђен је на укупно 13 година.

Због свега овога очекује се реакција УЕФА која забрањује било какве политичке поруке на својим утакмицама, а не само да би тзв. Косово требало да буде кажњено, него и фудбалер који је промовисао злочинце.

У питању је Ведат Мурићи (32) који иначе игра за Фенербахче, клуб за који наступа и српски репрезентативац Огњен Мимовић. Иначе, Мурићи је планирао да се пензионише из репрезентације овог љета, али су га убиједили да се одазове и за наредни циклус Лиге нација и квалификација за ЕП, пише Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лига нација

Фудбал

ОВК

Ратни злочин

tzv Kosovo

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