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ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

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16.09.2026 12:09

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Осуђене вође ОВК
Фото: Screenshot / YouTube

Четворица бивших команданата злочиначке ОВК, Хашим Тачи, Кадри Весељи, Реџеп Сељими и Јакуп Краснићи, осуђени су данас у Хагу за ратне злочине на Косову.

Првостепеном пресудом Тачи је добио јединствену затворску казну у трајању од 25, Карснићи 25, Весељи 18, а Сељими 13.

Хашим Тачи, пресуда у Хагу

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Хашиму Тачију 25 година затвора за језиве злочине

Суд их је ослободио по неколико тачака оптужнице.

Хашим Тачи

Када је ријеч о Хашиму Тачију он је осуђен по четири тачке оптужнице.

За противзаконито и произвољно хапшење и лишавање слободе осуђен је на 15 година, док је за сурово поступање добио 4 године затвора.

За мучење ја осуђен на 20, а за убиство као ратни злочин на 23 године. Изречене казне суд му је објединио у јединствену казну од 25 година.

Јакуп Краснићи

За исте тачке оптужнице као и Тачи осуђен је и Јакуп Краснићи и то:

  • противзаконито и произвољно хапшење и лишење слободе - 15 година
  • сурово поступање - 4 године
  • мучење - 20 година
  • убиство - 23 године.

По обједињавању пресуде добио је јединствену казну од 25 година.

Кадри Весељи

И Кадри Весељи је осуђен по четири тачке оптужнице, али је добио блажу затворску казну него Тачи и Краснићи.

Осуђен је за:

  • противзаконито и произвољно хапшење и лишење слободе на 10 година
  • сурово поступање на 3 године
  • мучење на 13
  • убиство на 16.

Суд му је објединио пресуду и изрекао јединствену казну од 18 година затвора.

Реџеп Сељими

Реџеп Сељими је од све четворице оптужених добио најблажу казну иако је осуђен по истим тачкама оптужнице.

Појединачно је осуђен за:

  • противзаконито и произвољно хапшење и лишење слободе на 6 година
  • сурово поступање на 2 године
  • мучење на 8 година
  • убиство као ратни злочин на 11 година.

Након обједињавања изречена му је јединствена казна затвора у трајању од 13 година.

Сви оптужени су ослобођени по неколико тачака оптужнице јер се нису могле доказати ван разумне сумње, или је ријеч о другим кривичним дјелима, или се пак суд огласио ненадлежним по њима.

За шта су оптужени

Четворица вођа ОВК пред судом у Хагу оптужени су за ратне злочине и злочине против човјечности.

Сумњиче се да су ратне злочине починили над најмање 407 притвореника, од којих су најмање 102 убијена.

Оптужница на више од 300 страна терети Тачија и још тројицу вођа ОВК Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Селимија за ратне и злочине против човјечности, укључујући нелегално притварање, мучење, убиства и нестанке од марта 1998. до септембра 1999. године.

У 10 тачака оптужнице детаљно се описују злодјела почињена у 43 нелегална притвора ОВК на Косову и у Албанији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хашим Тачи

Хашим Тачи пресуда

Пресуда Тачију

Пресуда вођама ОВК

Кадри Весељи

Јакуп Краснићи

Реџеп Сељими

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