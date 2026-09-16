ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Четворица бивших команданата злочиначке ОВК, Хашим Тачи, Кадри Весељи, Реџеп Сељими и Јакуп Краснићи, осуђени су данас у Хагу за ратне злочине на Косову.
Првостепеном пресудом Тачи је добио јединствену затворску казну у трајању од 25, Карснићи 25, Весељи 18, а Сељими 13.
Србија
Хашиму Тачију 25 година затвора за језиве злочине
Суд их је ослободио по неколико тачака оптужнице.
Када је ријеч о Хашиму Тачију он је осуђен по четири тачке оптужнице.
За противзаконито и произвољно хапшење и лишавање слободе осуђен је на 15 година, док је за сурово поступање добио 4 године затвора.
За мучење ја осуђен на 20, а за убиство као ратни злочин на 23 године. Изречене казне суд му је објединио у јединствену казну од 25 година.
За исте тачке оптужнице као и Тачи осуђен је и Јакуп Краснићи и то:
По обједињавању пресуде добио је јединствену казну од 25 година.
И Кадри Весељи је осуђен по четири тачке оптужнице, али је добио блажу затворску казну него Тачи и Краснићи.
Осуђен је за:
Суд му је објединио пресуду и изрекао јединствену казну од 18 година затвора.
Реџеп Сељими је од све четворице оптужених добио најблажу казну иако је осуђен по истим тачкама оптужнице.
Након обједињавања изречена му је јединствена казна затвора у трајању од 13 година.
Сви оптужени су ослобођени по неколико тачака оптужнице јер се нису могле доказати ван разумне сумње, или је ријеч о другим кривичним дјелима, или се пак суд огласио ненадлежним по њима.
Четворица вођа ОВК пред судом у Хагу оптужени су за ратне злочине и злочине против човјечности.
Сумњиче се да су ратне злочине починили над најмање 407 притвореника, од којих су најмање 102 убијена.
Оптужница на више од 300 страна терети Тачија и још тројицу вођа ОВК Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Селимија за ратне и злочине против човјечности, укључујући нелегално притварање, мучење, убиства и нестанке од марта 1998. до септембра 1999. године.
У 10 тачака оптужнице детаљно се описују злодјела почињена у 43 нелегална притвора ОВК на Косову и у Албанији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
26 мин0
Србија
50 мин3
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
22
12
12
12
12
12
09
Тренутно на програму