Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у судару два теретна и три путничка аутомобила на ауто-путу код Загреба, речено је у загребачкој полицији.
Шлепер је предњим дијелом ударио у задњи дио аутомобила, који је од силине налета потпуно смрскан и подвучен под камион, а уз њих је још један камион с дизалицом, јавио је портал Индекс.
БиХ
И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица
Због ове тешке саобраћајне несреће прекинут је саобраћај између петљи Мост Сава и Загреб исток у смјеру Липовца. Колона је дуга око осам километара.
(Срна)
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