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Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

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16.09.2026 12:35

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Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа
Фото: Envato/travelarium

Једна особа погинула је у судару два теретна и три путничка аутомобила на ауто-путу код Загреба, речено је у загребачкој полицији.

Шлепер је предњим дијелом ударио у задњи дио аутомобила, који је од силине налета потпуно смрскан и подвучен под камион, а уз њих је још један камион с дизалицом, јавио је портал Индекс.

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Због ове тешке саобраћајне несреће прекинут је саобраћај између петљи Мост Сава и Загреб исток у смјеру Липовца. Колона је дуга око осам километара.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Полиција

Загреб

Ауто-пут

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