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Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

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16.09.2026 12:12

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Задарска полиција је завршила кривичну истрагу над мајком (36) трогодишњег дјечака који је тешко повријеђен у пожару стана у Задру прије два дана.

Жена је ухапшена и предата притворском надзорнику, а полиција је против ње поднијела кривичну пријаву надлежном Општинском државном тужилаштву у Задру.

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Осумњичена је за два тешка кривична дјела - повреду права дјетета и угрожавање живота и имовине општеопасном радњом или средством. Овим се званично потврђује да је мајка оставила трогодишње дијете потпуно само и без икаквог надзора у стану гдје је потом избио пожар.

Трогодишњи дјечак је задобио тешке опекотине другог степена и опасне инхалационе повреде дисајних путева од удисања дима у пожару. Након што му је указана прва помоћ у задарској болници, хитно је превезен, у пратњи анестезиолошког тима, у Дјеичју клинику у Загребу, гдје се љекари и даље боре за његов опоравак.

Дијете је у стабилном, али критичном стању у болници

Из Клаићеве болнице су саопштили да се дјечак налази на одјељењу интензивне његе и да прима сву неопходну хируршку његу и терапију. Иако су повреде тешке и стање остаје озбиљно, љекари вјерују у добар исход лијечења.

Пожар су угасили припадници Јавне ватрогасне јединице Задар, који су по доласку на интервенцију били шокирани када су открили да се у запаљеном и густо задимљеном стану налази само мало дијете. Ватрогасци су успјели брзо да извуку дјечака и предају га службама хитне помоћи.

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Полицијска истрага је показала да је узрок пожара технички квар на продужном каблу у соби. Ватра је прво захватила кауч, који је потпуно изгорио, након чега се ватра проширила по соби, док је густ црни дим захватио цијели стан.

Сестра: Годинама смо пријављивали, дијете није било безбједно са њом

Након несреће, осамнаестогодишња сестра повријеђеног дјечака се огласила за Задарски лист, отворено оптужујћи надлежне институције за неактивност и игнорисање вишегодишњих апела породице. Она је рекла да више од пола године није комуницирала са мајком и да се породица упорно борила да старатељство над малишаном буде додијељено оцу.

- Дијете никада није било безбједно са њом. Чула сам од других да га је водила у разне кафиће и другаде, да се о њему не брину како треба. Борила сам се са мајчиним родитељима и оцем дјетета да се нешто предузме, али узалуд. Звали смо и пријављивали, али нико ништа није предузео - рекла је сестра, наглашавајући да је о дјечаку било бриге само када је боравио код оца или бабе и дједа.

Сестра се присјетила и ранијег инцидента када је мајка наводно једном оставила дјечака самог, тврдећи да га је "заборавила".

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Породица је потом алармирала полицију и социјалне службе, али тврди да нико није дошао на лице мјеста нити поново контактирао породицу, због чега вјерују да је систем заказао и директно допринио овој трагедији.

Да је породица већ дуже вријеме била у евиденцији, потврдила је и портпаролка Полицијске управе Задар, Ивана Грбин, наводећи да је полиција претходно према жени поступала уредно и да је о свему званично обавијестила надлежни центар за социјални рад.

Тридесетшестогодишња мајка сада чека испитивање код општинског државног тужиоца, који ће одлучити да ли ће покренути истрагу и одредити притвор.

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Тагови :

Хрватска

Задар

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хапшење

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