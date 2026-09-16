Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

Аутор:АТВ редакција
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Задарска полиција је завршила кривичну истрагу над мајком (36) трогодишњег дјечака који је тешко повријеђен у пожару стана у Задру прије два дана.
Жена је ухапшена и предата притворском надзорнику, а полиција је против ње поднијела кривичну пријаву надлежном Општинском државном тужилаштву у Задру.
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Осумњичена је за два тешка кривична дјела - повреду права дјетета и угрожавање живота и имовине општеопасном радњом или средством. Овим се званично потврђује да је мајка оставила трогодишње дијете потпуно само и без икаквог надзора у стану гдје је потом избио пожар.
Трогодишњи дјечак је задобио тешке опекотине другог степена и опасне инхалационе повреде дисајних путева од удисања дима у пожару. Након што му је указана прва помоћ у задарској болници, хитно је превезен, у пратњи анестезиолошког тима, у Дјеичју клинику у Загребу, гдје се љекари и даље боре за његов опоравак.
Из Клаићеве болнице су саопштили да се дјечак налази на одјељењу интензивне његе и да прима сву неопходну хируршку његу и терапију. Иако су повреде тешке и стање остаје озбиљно, љекари вјерују у добар исход лијечења.
Пожар су угасили припадници Јавне ватрогасне јединице Задар, који су по доласку на интервенцију били шокирани када су открили да се у запаљеном и густо задимљеном стану налази само мало дијете. Ватрогасци су успјели брзо да извуку дјечака и предају га службама хитне помоћи.
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Полицијска истрага је показала да је узрок пожара технички квар на продужном каблу у соби. Ватра је прво захватила кауч, који је потпуно изгорио, након чега се ватра проширила по соби, док је густ црни дим захватио цијели стан.
Након несреће, осамнаестогодишња сестра повријеђеног дјечака се огласила за Задарски лист, отворено оптужујћи надлежне институције за неактивност и игнорисање вишегодишњих апела породице. Она је рекла да више од пола године није комуницирала са мајком и да се породица упорно борила да старатељство над малишаном буде додијељено оцу.
- Дијете никада није било безбједно са њом. Чула сам од других да га је водила у разне кафиће и другаде, да се о њему не брину како треба. Борила сам се са мајчиним родитељима и оцем дјетета да се нешто предузме, али узалуд. Звали смо и пријављивали, али нико ништа није предузео - рекла је сестра, наглашавајући да је о дјечаку било бриге само када је боравио код оца или бабе и дједа.
Сестра се присјетила и ранијег инцидента када је мајка наводно једном оставила дјечака самог, тврдећи да га је "заборавила".
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Породица је потом алармирала полицију и социјалне службе, али тврди да нико није дошао на лице мјеста нити поново контактирао породицу, због чега вјерују да је систем заказао и директно допринио овој трагедији.
Да је породица већ дуже вријеме била у евиденцији, потврдила је и портпаролка Полицијске управе Задар, Ивана Грбин, наводећи да је полиција претходно према жени поступала уредно и да је о свему званично обавијестила надлежни центар за социјални рад.
Тридесетшестогодишња мајка сада чека испитивање код општинског државног тужиоца, који ће одлучити да ли ће покренути истрагу и одредити притвор.
(Индекс)
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