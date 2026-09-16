Шок преписке након рањавања Звицера: Дође жена, шчепа пиштољ

Аутор:АТВ редакција
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Високопозиционирани припадници кавачког клана Радоје Живковић Жути и Драган Кнежевић према пресретнутим гласовним порукама које су размјењивали преко Скај апликације коментарисали су пропусте који су направљени и због којих су шкаљарци успјели да лоцирају и тешко ране Радоја Звицера у Кијеву 27. маја 2020.
Живковић, који је иначе и Звицеров рођак, кривио је вођу клана за то што је живио са супругом Тамаром, која је у то вријеме била у другом стању и дјецом током скривања, иако је знао да је мета.
Живковић: Ово што су новине објавиле, ово је кунем ти се срамота. Ма брате док се не заврши рат, брате нек иду она и дјеца доле и то је то. То је најбоље, не може се ратовати и живјети с фамилијом. Како год оће, ако опет буде живио с фамилијом, опет ће га неко наћи и то ти је то. Петоро дјеце, с псима и чудима, свако ће га препознати.
У наставку гласовне поруке, послије краће паузе, Живковић додаје да Звицер не смије, док траје рат кланова који је почео 2014, живи са породицом и да мора да се одвоји од њих:
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"Он је млад, брате, има кад, ако завршимо брзо ове. Имаће времена, живјеће с фамилијом читав живот. Видите ли шта Кожни прича како су се намучили да се организују и све тамо, замисли колико су га тражили и колико су пара дали да се нађе", каже, алудирајући највјероватније на једног од вођа шкаљарског клана Алана Кожара, за ког су сумњали да је један од финансијера покушаја убиства.
Кнежевић: Касно је то било кад је њему Амико писао све, и почео је тек онда куће да тражи. Какао сад да му не буде јасно да се у онакве и онолике комплексе не може живјети, то је њему пред крај било јасно, него касно.
Иначе, према тврдњама истражитеља, надимак Амико користио је високопозиционирани припадник кавачког клана Милан Вујотић, који је према пресретнутим порукама, од тренутка када је Звицер рањен у Кијеву, био у контакту са његовом супругом, али и Живковићем и Кнежевићем.
Живковић: Знам, то ће он да одлучи гдје ће да иде, знаш какав је он, гдје каже ту ће да иде. немож њему. Знаш какав је, јесмо ли му говорили да се пази, па се није пазио. Мислим, пазио се али видиш, Амико му је рекао да га раде, он није вјероватно у то. Не може, он и кад дође себе скроз неће моћи да вјерује гдје су га нашли. Само да видимо кога ће, мораће неког кривца да нађе, неко ће му бити крив.
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Иначе, прву информацију да је Звицер рањен у Украјини, сарадницима је дао, како произилази из гласовних порука које су објављене на друштвеним мрежама, Милан Вујотић.
Вујотић: Пуцали су на Рала, јавља ли се ко, имал и вас, зна ли ко ишта? Напали су га тамо код зграде, тројица, излетјели из "смарта" и пуцали га. Он улетио у локал, погођен је у груди, 20 минута је био полу свјестан, хитна га вози не зна се ништа, Тамара сад иде у болницу, не зна се ништа.
Послије информације да је Звицер у тешком стању, о томе да ли је оперисан и како се опоравља покушавали су да добију од његове супруге Тамаре Звицер, али и доктора у болници.
Док су пратили нове информације о томе како је вођа клана, кавчани су покушавали да открију ко је открио да Звицер у стамбеном комплексу испред ког је упуцан док је џогирао живи са породицом.
Кнежевић: Биће да је комшија био и да га провјерио, ко је шта је и продао информацију.
Вујотић: Каже она, живи тачно наспрам њих неки посланик, са женом, старији човјек и чува га грдо људи. То је то вјероватно.
Према порукама, пратили су и шта све медији објављују о пуцњави у Кијеву, и коментарисали су да су организатори Кожар, али и Јован Вукотић ког зову Клемпо и Игор Дедовић. Иначе, шкаљарци Вукотић, Дедовић и Кожар убијени су послије пуцњаве у Украјини.
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Живковић: А ово да се убије пред фамилијом, то је од Клемпа, Дедовића и од њих. Ето кога су послали, за мало да се запале будале. Замислите како је Кожном смраду кад чита ово кога су послали. Смрад смрдљиви турски. Како се новине се*у по њима, глупан и тупан покушали да убију Звицера, а овамо на коментаре за Тамару 500 њих, сваки позитиван.
Супруга Радоја Звицера, Тамара, подсјетимо, јавности је постала позната послије покушаја убиства одбјеглог вође кавачког клана у Украјини. Она је тада, наводно, отела пиштољ од тешко рањеног супруга и потрчала за нападачима који нису успјели да "овјере" њеног мужа. Побјегли су, а приликом покушаја да запале "смарт" којим су се довезли, једног од њих је ухватио пламен.
Иначе, ухапшени за покушај убиства Звицера и даље су у притвору у Украјини, док се Радоје Живковић Жути, звицеров рођак налази у затвору у Турској због убиства Јована Вукотића, вође шкаљарског клана.
Неколико дана послије рањавања, Звицер се према порукама и сам дописивао са својим најближим сарадницима и описао им шта се дешавало кобног дана:
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"Са метра ми је опалио рафал. Да ми није пала лијева рука извадио би утоку из торбице и побио би их у оног "смарта". Па, оно на камеру види ми се глава, ту ушао у локал и хитну чекао 30 минута, до болнице још 40. Извадио пиштољ и ево је долијеће жена, шчепала из руке и за њима. О, реко, што је ово? Гдје оде?", описао је Звицер како се све одиграло.
Његов саговорник потом коментарише Тамару Звицер и шаље јој поздраве: "Кажи поздрав од мене, капа до пода".
Звицер: Како их жена истресла!
Саговорник: Само да нису побјегли, свака част, краљица. Ма, бураз, таквих момака нема буди у то сигуран.
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