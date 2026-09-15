Аутор:АТВ редакција
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Двадесетчетворогодишњи Дује Е. налази се под строгим надзором љекара и полиције у Општој болници Шибеник, а осумњичен је да је у ноћи с понедјељка на уторак у једном апартману у Шибенику ножем убио 28-годишњака и тешко повриједио 22-годишњакињу.
Дојаву о злочину полиција је запримила око 2.30 у ноћи од радника Хитне медицинске помоћи. По доласку на мјесто догађаја затекли су тијело 28-годишњака, који је искрварио од задобијених убодних рана, те тешко повријеђену 22-годишњакињу.
Она је с вишеструким повредама хитно превезена у Општу болницу Шибеник, гдје је њено стање једно вријеме било критично.
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Полицајци су убрзо након дојаве пронашли и ухапсили осумњиченог 24-годишњака.
Полиција је одмах потврдила да је ријеч о особи с подебљим полицијским досијеом.
Шибенска полиција против њега је ранијих година у више наврата поступала те подносила кривичне пријаве због имовинског криминала и злоупотребе дрога.
Дује Е. је након напада, како преносе хрватски медији, побјегао на своју кућну адресу, гдје су га полицајци 20 минута касније пронашли тешко надрогираног. Истражитељи су се једва успјели пробити на мјесто злочина јер су намјештај и ствари били разбацани и поразбијани, незванично сазнаје портал 24сата.
Претпоставља се да је Дује Е., иначе физички снажан мушкарац који много времена проводи у теретани, под утицајем дроге чупао намјештај из лежишта, преноси Индекс.
Индеx је раније данас објавио да је главна радна верзија истражиоца да се у изнајмљеном апартману одвијала нарко-сеанса, односно да су и жртве и нападач конзумирали опојна средства прије него што је дошло до напада.
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Шта је тачно био окидач за брутални сукоб у којем је 24-годишњак, како се вјерује, потегнуо нож, тек треба расвијетлити.
Према информацијама Индеxа, осумњичени је након хапшења био под снажним утицајем дроге па полиција због његовог стања током јутра с њим није могла обавити разговор ни започети службено испитивање.
24сата наводе да је у апартману пронађена велика количина дроге, довољна за више десетина људи.
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Слободна Далмација објавила је да је Дује Е. више пута био пријављиван за крађе и тешке крађе, а прошле године био је у истражном затвору због наручивања дроге с тзв. даркнета.
Из ДОРХ-а је саопштено да је жупанијска државна тужитељка у Жупанијском државном тужилаштву у Шибенику руководила увиђајем, који је спроведен у сарадњи с полицијским службеницима Полицијске управе шибенско-книнске, поводом дојаве о сумњи на извршење кривичних дјела убиства и покушаја убиства.
Судији за истрагу Жупанијског суда у Шибенику поднесен је захтјев за претрес дома који користи осумњичени. Жупанијско државно тужилаштво у Шибенику наложило је обдукцију убијеног 28-годишњака. Према писању Слободне Далмације, убијени младић је из Биограда.
- Жупанијско државно тужилаштво у Шибенику у сарадњи с полицијским службеницима Полицијске управе шибенско-книнске наставља са спровођењем даљих мјера и радњи из своје надлежности у циљу утврђивања свих релевантних чињеница и околности овог догађаја - напоменули су из ДОРХ-а.
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