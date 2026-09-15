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Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

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15.09.2026 09:44

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Шибенска полиција наставља криминалистичку истрагу тешког убиства и покушаја убиства у апартману у Шибенику, гдје је ноћас ножем убијен 28-годишњак, док се 22-годишња дјевојка бори за живот.

Како сазнаје Индекс, ухапшени 24-годишњи осумњичени налази се под снажним утицајем дроге.

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Због његовог стања полицијски истражиоци још увијек не могу да обаве разговор са њим нити да започну званично испитивање, већ се чека да дође себи под љекарским надзором у шибенској болници.

Према незваничним информацијама из истраге, главна радна верзија истражилаца јесте да се у изнајмљеном апартману одвијала нарко-сеанса, односно да су и жртве и нападач конзумирали опојне дроге прије него што је дошло до напада. Шта је тачно био окидач за брутални сукоб, у којем је 24-годишњак потегао нож, тек треба да буде утврђено.

Полиција је дојаву о злочину примила ноћас око 2.30 од запослених у Хитној медицинској помоћи. По доласку на мјесто догађаја, полицајци су затекли беживотно тијело 28-годишњака, који је искрварио од задобијених убодних рана, као и тешко повријеђену 22-годишњакињу.

Она је са вишеструким повредама хитно превезена у Општу болницу Шибеник, а њено стање је и даље критично.

Полицајци су убрзо након дојаве пронашли и ухапсили осумњиченог 24-годишњака на подручју града. Из полиције је потврђено да је утврђено да је осумњичени ноћас боравио у апартману заједно са жртвама.

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Ријеч је о особи са подебљим полицијским досијеом. Шибенска полиција је ранијих година у више наврата поступала против њега и подносила кривичне пријаве због имовинског криминала и злоупотребе дрога.

Увиђајем на мјесту догађаја руководи жупанијска државна тужитељка у Шибенику, а осумњичени ће бити приведен на криминалистичку истрагу чим му здравствено стање то буде дозволило.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шибеник

Убиство

Полиција

Хрватска

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