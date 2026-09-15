Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шибенска полиција наставља криминалистичку истрагу тешког убиства и покушаја убиства у апартману у Шибенику, гдје је ноћас ножем убијен 28-годишњак, док се 22-годишња дјевојка бори за живот.
Како сазнаје Индекс, ухапшени 24-годишњи осумњичени налази се под снажним утицајем дроге.
Економија
На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина
Због његовог стања полицијски истражиоци још увијек не могу да обаве разговор са њим нити да започну званично испитивање, већ се чека да дође себи под љекарским надзором у шибенској болници.
Према незваничним информацијама из истраге, главна радна верзија истражилаца јесте да се у изнајмљеном апартману одвијала нарко-сеанса, односно да су и жртве и нападач конзумирали опојне дроге прије него што је дошло до напада. Шта је тачно био окидач за брутални сукоб, у којем је 24-годишњак потегао нож, тек треба да буде утврђено.
Полиција је дојаву о злочину примила ноћас око 2.30 од запослених у Хитној медицинској помоћи. По доласку на мјесто догађаја, полицајци су затекли беживотно тијело 28-годишњака, који је искрварио од задобијених убодних рана, као и тешко повријеђену 22-годишњакињу.
Она је са вишеструким повредама хитно превезена у Општу болницу Шибеник, а њено стање је и даље критично.
Полицајци су убрзо након дојаве пронашли и ухапсили осумњиченог 24-годишњака на подручју града. Из полиције је потврђено да је утврђено да је осумњичени ноћас боравио у апартману заједно са жртвама.
Хроника
Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце
Ријеч је о особи са подебљим полицијским досијеом. Шибенска полиција је ранијих година у више наврата поступала против њега и подносила кривичне пријаве због имовинског криминала и злоупотребе дрога.
Увиђајем на мјесту догађаја руководи жупанијска државна тужитељка у Шибенику, а осумњичени ће бити приведен на криминалистичку истрагу чим му здравствено стање то буде дозволило.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму