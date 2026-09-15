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Дијете (3) се бори за живот након пожара у стану

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15.09.2026 07:13

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Трогодишње дијете бори се за живот након пожара који је синоћ избио у стамбеној згради у Улици Франка Лисице у Задру. Ватра је захватила стан на четвртом спрату, а како се незванично сазнаје, дијете је у тренутку избијања пожара било само у стану.

Задарски ватрогасци добили су дојаву у 19.50, након чега су одмах изашли на терен са пет возила. По уласку у стан на четвртом спрату видјели су да ватра гута кухињу и дневни боравак, а у просторији пуној дима пронашли су тешко повријеђено трогодишње дијете.

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"Кад смо дошли на терен, кухињска просторија је била захваћена, горио је и кауч. Унутра смо затекли дијете које смо предали Хитној помоћи", рекао је Анте Лончар, заповједник смјене у Јавној ватрогасној јединици Задар. Пожар, у којем су изгорјеле двије просторије, брзо је стављен под контролу и угашен, пише Индекс.

Дијете је возилом Хитне помоћи превезено у Општу болницу Задар, гдје су га љекари одмах смјестили у Јединицу интензивног лијечења. Задобило је тешке опекотине на великом дијелу тијела, а страдали су му и дисајни путеви.

"Иницијалном обрадом утврђено је да се ради о опекотинама већином другог степена, са негдје између 40 и 60 одсто захваћености тијела, као и инхалационим опекотинама. Одмах по доласку приступило се реанимационим мјерама, дијете је интубирано и смјештено у Јединицу интензивног лијечења. Даљи план је, по стабилизацији дјетета, да буде транспортовано у Клинику за дјечије болести у Клаићевој у Загребу. Дијете је животно угрожено", потврдио је помоћник директора задарске болнице др Недељко Јовић за ХРТ.

Клаићева болница у Загребу централни је национални референтни центар за лијечење најтеже опечене дјеце, гдје би задарски љекари требало да пребаце трогодишњака чим његово стање то дозволи.

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Тачан узрок избијања пожара у стану за сада није познат.

Полиција је обезбиједила место пожара, а детаљи и околности несреће биће познати након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

пожар

повријеђено дијете

болница

Ватрогасци

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