Дијете (3) се бори за живот након пожара у стану

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишње дијете бори се за живот након пожара који је синоћ избио у стамбеној згради у Улици Франка Лисице у Задру. Ватра је захватила стан на четвртом спрату, а како се незванично сазнаје, дијете је у тренутку избијања пожара било само у стану.
Задарски ватрогасци добили су дојаву у 19.50, након чега су одмах изашли на терен са пет возила. По уласку у стан на четвртом спрату видјели су да ватра гута кухињу и дневни боравак, а у просторији пуној дима пронашли су тешко повријеђено трогодишње дијете.
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"Кад смо дошли на терен, кухињска просторија је била захваћена, горио је и кауч. Унутра смо затекли дијете које смо предали Хитној помоћи", рекао је Анте Лончар, заповједник смјене у Јавној ватрогасној јединици Задар. Пожар, у којем су изгорјеле двије просторије, брзо је стављен под контролу и угашен, пише Индекс.
Дијете је возилом Хитне помоћи превезено у Општу болницу Задар, гдје су га љекари одмах смјестили у Јединицу интензивног лијечења. Задобило је тешке опекотине на великом дијелу тијела, а страдали су му и дисајни путеви.
"Иницијалном обрадом утврђено је да се ради о опекотинама већином другог степена, са негдје између 40 и 60 одсто захваћености тијела, као и инхалационим опекотинама. Одмах по доласку приступило се реанимационим мјерама, дијете је интубирано и смјештено у Јединицу интензивног лијечења. Даљи план је, по стабилизацији дјетета, да буде транспортовано у Клинику за дјечије болести у Клаићевој у Загребу. Дијете је животно угрожено", потврдио је помоћник директора задарске болнице др Недељко Јовић за ХРТ.
Клаићева болница у Загребу централни је национални референтни центар за лијечење најтеже опечене дјеце, гдје би задарски љекари требало да пребаце трогодишњака чим његово стање то дозволи.
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Тачан узрок избијања пожара у стану за сада није познат.
Полиција је обезбиједила место пожара, а детаљи и околности несреће биће познати након увиђаја.
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