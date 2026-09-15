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Будите стрпљиви: Радови успоравају саобраћај

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15.09.2026 07:54

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Човјек вози сеоским путем у сумрак, приказујући путовање и истраживање.
Фото: Ваня Мартинцев/Pexels

На већини путних праваца саобраћај се одвија несметано осим на дионицама на којима се изводе радови па се спорије вози, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Задржавања на граничним прелазима нису дужа од 30 минута, а из АМС-а подсјећају возаче да је до краја септембра за саобраћај отворен прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.

Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.

Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.

Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.

Измијене су због радова на магисралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.

Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.

На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.

У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење.

Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.

У ФБиХ је због наставка изградње поддионице аутопута Немила-Врандук затворена поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут. Из истог разлога

Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје, због радова саобраћај се одвија наизмјеничним пропуштањем возила.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне.

Радови су актуелни и на магистралним путним правцима Бугојно-Нови Травник на Ростову, као и Мостар-Читлук-брдо Хум. Саобраћај се одвија наизмјеничним пропуштањем возила. Најављени су и радови на редовном одржавању семафорских уређаја и опреме у Тузли на раскрсницама Миладије, Симин Хан и Сребреник.

(Срна)

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Тагови :

саобраћај

Ауто-мото савез Републике Српске

радови на путу

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