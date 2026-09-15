Да ли су лијекови за мршављење смртоносни? Покренута истрага

Аутор:АТВ редакција
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Британска Агенција за лијекове упозорава на ризик коришћења ГЛП-1 лијекова за мршављење, укључујући озбиљне нежељене ефекте и смртне исходе.
Све популарнији лијекови за мршављење и лијечење дијабетеса, који се све чешће користе без препоруке љекара и стручњака, доводе до нежељених дејстава, а у Великој Британији се испитује и да ли су смртни случајеви повезани са лијековима из групе ГЛП-1.
Наиме, више од 200 смртних случајева пријављено је британском регулатору због сумње у повезаност лијекова из групе ГЛП-1, који се користе за мршављење и лијечење дијабетеса. Британска Агенција за лијекове и здравствене производе (МХРА) наглашава да исте пријаве не доказују да су лијекови изазвали смрт.
Подаци из система „Јелоу кард” показују и више од 158.000 пријављених сумњи на нежељене ефекте и друге нежељене реакције повезане са тим лијековима. Rијеч је о систему који омогућава пацијентима, члановима њихових породица и здравственим радницима да пријаве могуће нежељене ефекте.
МХРА упозорава да се такве пријаве не смију тумачити као доказ узрочно-посљедичне везе. Оне значе само да је особа која је пријавила случај посумњала да би лијек могао бити повезан са реакцијом или смртним исходом.
Разни лијекови постоје на тржишту, а у Британији је највише пријава за тирзепатид, активну супстанцу лијека Мунџаро (Mounjaro). Евидентирано је 106.189 пријављених сумњи на нежељене реакције и 120 смртних случајева.
За семаглутид је пријављено 48.089 нежељених реакција и 59 смртних случајева. Семаглутид се користи у лијеку за мршављење Вегови, као и у лијековима за дијабетес Оземпик и Рибелсус.
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Код лираглутида, који се за мршављење продаје под називом Саксенда, евидентирана је 4.491 пријава могућих нежељених реакција и 37 смртних случајева.
Збирно, ријеч је о 216 пријављених смртних случајева код те три активне супстанце. Али, како још увијек није истражено до краја, то не значи да је у свим случајевима лијек био узрок смрти.
Велики дио пријављених нежељених ефеката односи се на проблеме са органима за варење, а међу пријављеним реакцијама налазе се и поремећаји нервног система, док се више од 2.000 пријава односило на психијатријске поремећаје.
Међу уобичајеним нежељеним ефектима ГЛП-1 лијекова су мучнина, повраћање, пролив и затвор. МХРА је раније ове године додатно појачала упозорење о ризику од акутног панкреатитиса, укључујући тешке и смртоносне случајеве.
„Као и код свих лијекова, безбједност ГЛП-1 лијекова стално се прати, укључујући нова сазнања из спонтаних пријава и научних публикација”, поручио је портпарол МХРА-е.
Регулатор наводи да ће пацијенти и здравствени радници бити обавијештени ако се утврде нови безбједносни ризици и да према тренутно доступним доказима користи ГЛП-1 лијекова надмашују могући ризик када се користе у складу са одобреним индикацијама.
(Мондо)
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