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Да ли су лијекови за мршављење смртоносни? Покренута истрага

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15.09.2026 08:33

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Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови
Фото: Pexel/cottonbro studio

Британска Агенција за лијекове упозорава на ризик коришћења ГЛП-1 лијекова за мршављење, укључујући озбиљне нежељене ефекте и смртне исходе.

Све популарнији лијекови за мршављење и лијечење дијабетеса, који се све чешће користе без препоруке љекара и стручњака, доводе до нежељених дејстава, а у Великој Британији се испитује и да ли су смртни случајеви повезани са лијековима из групе ГЛП-1.

Наиме, више од 200 смртних случајева пријављено је британском регулатору због сумње у повезаност лијекова из групе ГЛП-1, који се користе за мршављење и лијечење дијабетеса. Британска Агенција за лијекове и здравствене производе (МХРА) наглашава да исте пријаве не доказују да су лијекови изазвали смрт.

Подаци указују на нежељене ефекте

Подаци из система „Јелоу кард” показују и више од 158.000 пријављених сумњи на нежељене ефекте и друге нежељене реакције повезане са тим лијековима. Rијеч је о систему који омогућава пацијентима, члановима њихових породица и здравственим радницима да пријаве могуће нежељене ефекте.

МХРА упозорава да се такве пријаве не смију тумачити као доказ узрочно-посљедичне везе. Оне значе само да је особа која је пријавила случај посумњала да би лијек могао бити повезан са реакцијом или смртним исходом.

Највише пријава за Мунџаро

Разни лијекови постоје на тржишту, а у Британији је највише пријава за тирзепатид, активну супстанцу лијека Мунџаро (Mounjaro). Евидентирано је 106.189 пријављених сумњи на нежељене реакције и 120 смртних случајева.

За семаглутид је пријављено 48.089 нежељених реакција и 59 смртних случајева. Семаглутид се користи у лијеку за мршављење Вегови, као и у лијековима за дијабетес Оземпик и Рибелсус.

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Код лираглутида, који се за мршављење продаје под називом Саксенда, евидентирана је 4.491 пријава могућих нежељених реакција и 37 смртних случајева.

Збирно, ријеч је о 216 пријављених смртних случајева код те три активне супстанце. Али, како још увијек није истражено до краја, то не значи да је у свим случајевима лијек био узрок смрти.

Најчешће вареће тегобе

Велики дио пријављених нежељених ефеката односи се на проблеме са органима за варење, а међу пријављеним реакцијама налазе се и поремећаји нервног система, док се више од 2.000 пријава односило на психијатријске поремећаје.

Међу уобичајеним нежељеним ефектима ГЛП-1 лијекова су мучнина, повраћање, пролив и затвор. МХРА је раније ове године додатно појачала упозорење о ризику од акутног панкреатитиса, укључујући тешке и смртоносне случајеве.

„Као и код свих лијекова, безбједност ГЛП-1 лијекова стално се прати, укључујући нова сазнања из спонтаних пријава и научних публикација”, поручио је портпарол МХРА-е.

Регулатор наводи да ће пацијенти и здравствени радници бити обавијештени ако се утврде нови безбједносни ризици и да према тренутно доступним доказима користи ГЛП-1 лијекова надмашују могући ризик када се користе у складу са одобреним индикацијама.

(Мондо)

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мршављење

мршављење и дијете

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