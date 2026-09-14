Ово је најнездравија грицкалица: Може уништити срце и јетру

Аутор:АТВ редакција
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Најнездравија намирница на свијету нашла се на врху листе од 100 производа, а код нас се једе свакодневно. Погледајте шта ради срцу.
Отворена кеса чипса на кухињском столу поред чиније ораха и банана, најнездравија намирница наспрам здравије замјене
Србија
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Једна грицкалица је званично најнездравија намирница на свијету, а код нас се купује без размишљања. Разара срце и јетру и у кући јој мјесто није.
Свима нам понекад затреба нешто слатко или слано, парче торте, крофна, переце или кокице. То је сасвим нормално и није проблем све док таква жеља не постане навика. Проблем почиње када за тим намирницама посежемо често, поготово зато што се једна од њих нашла на самом врху листе најнездравијих.
Здрава исхрана одавно није пролазни тренд, већ кључ за дуг и квалитетан живот. Стручњаци широм свијета непрестано савјетују шта би требало јести и пити, а међу тим препорукама редовно се нађе и списак најнездравијих намирница. Објављена је листа 100 најнездравијих производа, а на њеном врху стоји чипс.
Чипс се показао као један од најгорих избора у исхрани. Садржи велике количине соли, вјештачких боја и адитива, а влакана и хранљивих састојака готово да нема. Укратко, у њему нема ничег корисног за организам, док штетних супстанци има напретек.
Ова ултрапрерађена грицкалица може озбиљно да угрози здравље, прије свега кардиоваскуларни систем. Подиже ниво холестерола, не даје осјећај ситости и може садржати адитиве које стручњаци повезују са повећаним ризиком од карцинома. Код нас је изузетно популарна, нарочито међу младима, што додатно забрињава.
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Кесица се отвори уз филм и испразни прије него што сте стигли до средине. Ту је и највећа замка, јер чипс не гаси глад, па рука сама тражи сљедећи комад. Послије такве вечери остаје жеђ, натеченост и осјећај тежине, а не ситост. Управо зато се количина коју поједете ријетко поклапа са количином коју сте планирали.
Посљедице нездраве хране не стижу тек послије година. Истраживања указују да већ неколико сати послије оброка крвни судови могу трпјети негативне посљедице, преноси Крстарица.
Ако често посежете за чипсом или сличним грицкалицама, размислите о здравијим замјенама. На сто ставите орахе, бадеме, љешњаке, сјеменке бундеве или свјеже воће попут банана и поморанџи. Мале промјене у исхрани могу значајно унаприједити ваше здравље.
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