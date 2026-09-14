Огласило се Тужилаштво о блудничењу љекара над сестром (19) у Бихаћу

Аутор:АТВ редакција
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Из Тужилаштва Унско-санског кантона потврђено је да спроводе истражне радње у предмету против љекара Дома здравља у Бихаћу Аднана Тајића, а због сумње да је починио кривично дјело блудне радње.
"Обавјештавамо вас да је у Кантоналном тужилаштву Унско-санског кантона формиран предмет против Аднана Тајића због кривичног дјела блудне радње. Предмет се налази у фази истраге, те у овој фази нисмо у могућности да дајемо више информација о конкретним истражним радњама", наведено је из Тужилаштва УСК.
Подсјећамо, Аднан Тајић је супруг Азре Тајић, посланице Народа и правде (НиП) у Скупштини УСК. Случај је полицији пријавио директор Дома здравља Бихаћ Адемир Јусуфагић, након чега је Општински суд у Бихаћу Тајићу изрекао мјере забране приближавања жртви, као и забрану комуникације, узнемиравања и ухођења.
Према наводима 19-годишње медицинске сестре, све се одиграло током ноћне смјене када јој је позлило, па се колегама пожалила на болове у стомаку. Око 3 сата ујутро дежурни љекар Тајић позвао ју је у ординацију како би је прегледао.
Према њеном исказу пренесеном у судском рјешењу, љекар јој је рекао да легне на кревет. Након што је прегледао горњи и бочни дио стомака, руку је завукао испод њених панталона и доњег веша те је додиривао у подручју препона и интимних дијелова тијела. Преглед је накратко прекинут када је у близину дошао други медицински радник.
Тајић ју је касније поново позвао на преглед, навукао завјесу и поново почео да је додиривао по интимном подручју, иако му је рекла да за тим нема потребе јер ту не осјећа бол. Тврди да ју је потом додиривао и по задњици преко одјеће, као и испод одјеће када јој је рекао да се нагне како би јој прегледао кичму. Након тога, дјевојка је све пријавила надређенима.
Аднан Тајић је одбацио све наводе који му се стављају на терет, док је истрага о овом случају у току, преноси Аваз.
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