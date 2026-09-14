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Овим знаковима ће новчаници ускоро бити пуни: Заборавиће на дугове и проблеме

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14.09.2026 13:54

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Три знака Зодијака од 20. септембра коначно пуне новчанике и престају да броје ситниш до првог. Сунце у Дјевици помјера коцкице на финансијској табли и отвара врата исплатама које су мјесецима касниле.

Неко ће наплатити стари дуг, неко потписати уговор који је одавно отписао, а некоме бонус пада с неба без икакве најаве.

Новац, плаћање

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Период није чаробан, већ просто поштен. Наплаћује се све што сте вукли из претходних мјесеци.

Новчаник престаје да буде разлог за нервозу пред крај мјесеца. Ако сте се навикли да одлажете рачуне за боље дане, ти дани управо куцају на врата.

Дјевица: Стари дугови се враћају власнику

Дјевица прва осјећа како јој се паре лијепе за прсте, и то буквално од понедјељка. Неко коме сте позајмили новац прије годину дана коначно сједа и пише вам поруку. Не морате га ни јурити, сам долази. Уз то, посао из иностранства који је висио у ваздуху добија зелено свјетло.

Дјевицама које раде са земљом, некретнинама или храном стиже понуда коју не могу да одбију. Ако сте пред одлуком да продате стан или ауто, сачекајте до краја септембра. Цијена ће бити већа него што очекујете. Не причајте о износима док се новац не нађе на рачуну, јер је завист највећи непријатељ овог периода.

Рибе: Прецизан план доноси новац на рачун

Рибе су мјесецима радиле без аплауза, а сада почиње финансијски преокрет. Шеф који је заборавио на ваше прековремене сате одједном се присјети и помиње повишицу. Ако сте фриленсер, два клијента вам стижу у истој седмици и траже хитан рад.

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Најважније за вас: не прихватајте прву понуду. Риба која преговара у посљедњој седмици септембра добија двадесет до тридесет одсто више него што је тражила. Ово је вријеме да наплатите старе фактуре које су годинама стајале по фиокама. Пошаљите опомене, не ћутите. Паре се враћају ономе ко их пита.

Бик: Рјешава дугове једним потезом

Бик је знак који од 20. септембра добија оно на шта је чекао цијело љето. Банка одобрава рефинансирање под бољим условима или стиже новац са стране који покрива рату одједном. Многи Бикови затвориће минус на картици и коначно престати да плаћају камате.

  • Посао који сте раније одбили сада вам нуде уз већу плату
  • Члан породице вам враћа новац који сте му позајмили, и то без најаве
  • На рачун вам стиже новац за посао који сте радили прошле године
  • Викендом можете да зарадите додатни новац кроз хонорарни посао

Бик који је храбар да каже не лошој понуди, добија бољу за седам дана. Не потписујте ништа напречац.

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Како да вам потраје овај период финансијске среће

Овдје многи падну. Чим паре почну да се лијепе за прсте, први инстинкт је да се купи оно што је дуго чекало. Станите. Правило је једноставно: првих седам дана не трошите ништа велико. Оставите новац да одстоји на рачуну и посматрајте га.

Други савјет је да одмах затворите најмањи дуг, па тек онда највећи. Психолошки вам треба та побједа.

Трећи, који се најчешће заборавља, јесте да одвојите десет одсто у страну одмах, прије него што кренете да плаћате рачуне. Тако имате пуне новчанике и онда када се енергија стиша.

(Крстарица)

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Хороскоп

астрологија

Паре

новчани хороскоп

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