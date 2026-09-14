Забрањен прелет Мацуту: Огласио се Додик

Аутор:АТВ редакција
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Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај. Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"На такву одлуку немају право. Она није уставна. Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и Бошњака. Она искључује један народ", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик наводи да када каже да је БиХ немогућа земља, одмах се потруде да то потврде.
"Ако Република Српска обиљежава празник заједно са Србијом, шта то дотиче Сарајево. Нека Бошњаци обиљежавају с Ираном шта год хоће, једино им је Иран и остао. Са свима другима односе су довели до тачке непријатељства", наглашава он.
Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај.
Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру.
На такву одлуку немају право.
Она није уставна.
Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и Бошњака.
Она искључује један народ.
И када кажем да је БиХ немогућа земља, одмах се потруде да то потврде.
Ако Република Српска обиљежава празник заједно са Србијом, шта то дотиче Сарајево.
Нека Бошњаци обиљежавају с Ираном шта год хоће, једино им је Иран и остао.
Са свима другима односе су довели до тачке непријатељства.
Вечерас ћемо, упркос хистерији Сарајева, обиљежити Дан српског јединства, слободе и националне заставе, поносно и достојанствено. Званичници Србије биће са нама у Бањалуци, а срамота ће остати у Сарајеву— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026
Додик је поручио да ће вечерас, упркос хистерији Сарајева, бити обиљежен Дан српског јединства, слободе и националне заставе, поносно и достојанствено.
"Званичници Србије биће са нама у Бањалуци, а срамота ће остати у Сарајеву", рекао је Додик.
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