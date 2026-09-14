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Забрањен прелет Мацуту: Огласио се Додик

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14.09.2026 14:39

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Забрањен прелет Мацуту: Огласио се Додик
Фото: Срна

Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај. Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"На такву одлуку немају право. Она није уставна. Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и Бошњака. Она искључује један народ", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик наводи да када каже да је БиХ немогућа земља, одмах се потруде да то потврде.

"Ако Република Српска обиљежава празник заједно са Србијом, шта то дотиче Сарајево. Нека Бошњаци обиљежавају с Ираном шта год хоће, једино им је Иран и остао. Са свима другима односе су довели до тачке непријатељства", наглашава он.

Додик је поручио да ће вечерас, упркос хистерији Сарајева, бити обиљежен Дан српског јединства, слободе и националне заставе, поносно и достојанствено.

"Званичници Србије биће са нама у Бањалуци, а срамота ће остати у Сарајеву", рекао је Додик.

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Таг :

Милорад Додик

Коментари (4)

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