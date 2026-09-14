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Цвијановић: Дан српског јединства показује важност окупљања око заједничких интереса

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14.09.2026 12:33

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Републици Српској, Србији и свим Србима, ма гдје живјели, честитам Дан српског јединства, слободе и националне заставе, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Желим Републици Српској, Србији и Србима широм свијета ма гдје они живјели да честитам овај велики празник, дан који нас окупља, дан који показује наш понос, дан који говори о томе колико је важна национална застава, колико је важна слобода у којој живимо и који говори о томе колико је важно да останемо окупљени око оног што су наши заједнички интерес", додала је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (5)

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