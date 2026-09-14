Цвијановић: Дан српског јединства показује важност окупљања око заједничких интереса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Републици Српској, Србији и свим Србима, ма гдје живјели, честитам Дан српског јединства, слободе и националне заставе, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Желим Републици Српској, Србији и Србима широм свијета ма гдје они живјели да честитам овај велики празник, дан који нас окупља, дан који показује наш понос, дан који говори о томе колико је важна национална застава, колико је важна слобода у којој живимо и који говори о томе колико је важно да останемо окупљени око оног што су наши заједнички интерес", додала је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч3
Република Српска
5 ч6
Република Српска
5 ч8
Најновије
Најчитаније
16
30
16
13
16
06
16
05
16
00
Тренутно на програму