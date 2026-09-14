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Више годишњег, мање одбијања за боловање: Нова права за раднике

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14.09.2026 10:54

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Потписивање колективног уговора
Фото: АТВ /Магдалена Глигић

Радницима запослени у органима управе у Републици Српској убудуће ће бити мање одбијано током боловања.

Потврђено је ово приликом потписивања посебног колективног уговора између министра управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенке Јујић, предсједника Синдиката управе Боже Марића и предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранка Зеленовића.

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Како је наглашено, радницима ће се за боловање убудуће умјесто досадашњих 30, одбијати 20 одсто плате.

Осим тога, уведена су и нека друга права, па ће се превоз убудуће плаћати за удаљеност од три километра од посла.

Такође, запослени који имају проблема са неплодношћу и боре се за потомство убудуће неће имати одбитака током боловања.

Више годишњег

За поједине раднике повећава се и број дана годишњег одмора, односно ако радник у породици има болесно дијете добиће 5 дана више годишњег одмора по болесном дјетету.

Са друге стране, радници ће за свако дијете до 7 година старости добити по 3 дана на годишњи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

колективни уговор

Божо Марић

Сенка Јујић

годишњи одмор

Боловање

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