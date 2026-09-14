Више годишњег, мање одбијања за боловање: Нова права за раднике

Аутор:АТВ редакција
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Радницима запослени у органима управе у Републици Српској убудуће ће бити мање одбијано током боловања.
Потврђено је ово приликом потписивања посебног колективног уговора између министра управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенке Јујић, предсједника Синдиката управе Боже Марића и предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранка Зеленовића.
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Како је наглашено, радницима ће се за боловање убудуће умјесто досадашњих 30, одбијати 20 одсто плате.
Осим тога, уведена су и нека друга права, па ће се превоз убудуће плаћати за удаљеност од три километра од посла.
Такође, запослени који имају проблема са неплодношћу и боре се за потомство убудуће неће имати одбитака током боловања.
За поједине раднике повећава се и број дана годишњег одмора, односно ако радник у породици има болесно дијете добиће 5 дана више годишњег одмора по болесном дјетету.
Са друге стране, радници ће за свако дијете до 7 година старости добити по 3 дана на годишњи.
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