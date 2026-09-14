Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

Аутор:АТВ редакција
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Слободу чувамо, јединство живимо, а под истом тробојком Република Српска и Србија стоје заједно и поносно, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
"Јединство. Слобода. Застава. Три ријечи у којима су наша историја, жртва предака и завјет генерацијама које долазе. Памтимо. Поштујемо. Чувамо. Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Јединство. Слобода. Застава.— Саво Минић (@minic_savo) September 14, 2026
Три ријечи у којима су наша историја, жртва предака и завјет генерацијама које долазе.
Слободу чувамо, јединство живимо, а под истом тробојком Република Српска и Србија стоје заједно и поносно.
Памтимо. Поштујемо. Чувамо.
Срећан Дан српског…
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