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Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

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14.09.2026 11:25

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Слободу чувамо, јединство живимо, а под истом тробојком Република Српска и Србија стоје заједно и поносно, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Јединство. Слобода. Застава. Три ријечи у којима су наша историја, жртва предака и завјет генерацијама које долазе. Памтимо. Поштујемо. Чувамо. Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Србија

Република Српска

Српска тробојка

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (3)

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