Дјечак (8) доживио страшну трауму, гледао баку и дједа како умиру

Аутор:АТВ редакција
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Осмогодишњи дјечак прошао је кроз незамисливе тренутке - учествовао је у стравичној саобраћајној несрећи у којој је гледао своје баку и дједа у посљедњим тренуцима њиховог живота.
Тешко сцене забележене су на путу ДН15, у месту Горнешти у округу Муреш у Румунији. Дјечак се налазио у аутомобилу којим је управљао његов дјед, који је у једном тренутку изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку, гдје се директно сударио са другим аутомобилом.
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Свједоци кажу да је деда можда заспао за воланом. Мушкарац (71) и његова супруга (69), која се налазила на мјесту сувозача, погинули су на лицу мјеста.
Љекари који су стигли на мјесто несреће могли су само да констатују смрт. Дијете је, пуком срећом, преживјело и хитно је превезено у болницу. И три особе из возила које је ударено морале су да добију љекарску помоћ.
Полиција је покренула кривични поступак због изазивања смрти и тјелесних повреда из нехата, јавља Антена Обсерватор.
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