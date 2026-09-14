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Пијан изазвао удес у Лакташима па напао полицајце

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14.09.2026 11:50

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Д.С. из Српца ухапшен је у Лакташима након саобраћајне незгоде у којој је једно лице повријеђено, саопштено је из ПУ Бањалука.

Код њега је утврђено 1,69 g/kg алкохола у организму након чега је покушао побјећи и физички напао и повриједио полицијске службенике.

Службеници Полицијске станице Лакташи су у петак, 11. септембра, ухапсили Д.С. из Српца због почињеног прекршаја из члана 42а. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

На магистралном путу МИ–101 у мјесту Кобатовци истог дана око 22 часа догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала путничка возила марке Бе-ем-ве, којим је управљало лице Д.С., и марке рено, којим је управљао Б.Т. из Лакташа.

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Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, којом приликом су утврдила да је Б.Т. задобио тјелесне повреде те је превезено у Универзитетски клинички центар ради указивања љекарске помоћи.

Како истичу из полиције, испитивањем на присуство алкохола код Д.С. утврђено је присуство од 1,69 g/kg алкохола у организму.

"Приликом саопштавања наведеном лицу да ће бити лишено слободе, исто је покушало да побјегне те је физички напало полицијске службенике, који су задобили тјелесне повреде. Полицијским службеницима је указана љекарска помоћ у Служби хитне медицинске помоћи Лакташи", наводи ПУ Бањалука.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против лица Д.С. слиједи подношење извјештаја о почињеном прекршају и кривичном д‌јелу.

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Тагови :

удес

Лакташи

Саобраћајна незгода

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