Велика акција у БиХ: Заплијењени багери и 115.900 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у БиХ спровела је претресла је пет локација на подручју Калесије и Бановића, те том приликом заплијенила радне машине и велику количину новца.
Акција је усмјерена на сузбијање илегалне експлоатације угља и сузбијање црног тржишта минералних сировина.
"Приликом претресања пронађени су предмети који се доводе у везу са кривичним дјелом из члана 287 Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Тешка крађа, као и другим кривичним дјелима, а том приликом привремено је одузето 16 радних машина (теретна моторна возила и багери кориштени за експлоатацију), алат и опрема намијењена за ручни ископ угља (11 различитих алата), сировина-мрки угаљ/лигнит у сировом стању (затечен на локалитету копа и у транспортним средствима), мобилни телефони са СИМ картицама, новац у износу 115.900 КМ у различитим валутама и апоенима (за који постоји сумња да потиче од нелегалне продаје сировине), један пиштољ са муницијом и један гасни пиштољ, те путничко моторно возило. Привремено одузети предмети су похрањени и осигурани, те ће бити кориштени као докази у поступку", наводи се у саопштењу МУП-а Тузланског кантона.
Против осумњичених лица: С.Т (1975), А.М (1977), А.Р (1987 ), М.К (1960) и Е.Г (1970) ће под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, у редовној процедури а у складу са одредбама Закона о кривичном поступку бити достављени Извјештаји о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да су починили напријед наведена кривична дјела.
"Истражиоци Управе полиције МУП ТК-а, Сектора криминалистичке полиције ће под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и у наредном периоду наставити активности на спречавању и сузбијању илегалне експлоатације и трговине минералним сировинама", најављују из МУП-а.
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