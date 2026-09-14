Logo

Велика акција у БиХ: Заплијењени багери и 115.900 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 10:30

Коментари:

1
Акција против илегалне трговине угљем
Фото: МУП ТК

Полиција у БиХ спровела је претресла је пет локација на подручју Калесије и Бановића, те том приликом заплијенила радне машине и велику количину новца.

Акција је усмјерена на сузбијање илегалне експлоатације угља и сузбијање црног тржишта минералних сировина.

"Приликом претресања пронађени су предмети који се доводе у везу са кривичним дјелом из члана 287 Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Тешка крађа, као и другим кривичним дјелима, а том приликом привремено је одузето 16 радних машина (теретна моторна возила и багери кориштени за експлоатацију), алат и опрема намијењена за ручни ископ угља (11 различитих алата), сировина-мрки угаљ/лигнит у сировом стању (затечен на локалитету копа и у транспортним средствима), мобилни телефони са СИМ картицама, новац у износу 115.900 КМ у различитим валутама и апоенима (за који постоји сумња да потиче од нелегалне продаје сировине), један пиштољ са муницијом и један гасни пиштољ, те путничко моторно возило. Привремено одузети предмети су похрањени и осигурани, те ће бити кориштени као докази у поступку", наводи се у саопштењу МУП-а Тузланског кантона.

Против осумњичених лица: С.Т (1975), А.М (1977), А.Р (1987 ), М.К (1960) и Е.Г (1970) ће под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, у редовној процедури а у складу са одредбама Закона о кривичном поступку бити достављени Извјештаји о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да су починили напријед наведена кривична дјела.

"Истражиоци Управе полиције МУП ТК-а, Сектора криминалистичке полиције ће под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и у наредном периоду наставити активности на спречавању и сузбијању илегалне експлоатације и трговине минералним сировинама", најављују из МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

акција

претреси

угаљ

запљена

Коментари (1)

Више из рубрике

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Пао лопов: Украо "голфа" у Братунцу

1 ч

0
Убио пунца сјекиром: Горан Мирковић осуђен на затвор

Хроника

Убио пунца сјекиром: Горан Мирковић осуђен на затвор

3 ч

0
Затвор

Хроника

Други случај у три дана: Још један затвореник преминуо у бх. затвору

16 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Ухапшен Мали Цунер - Петар Гузијан

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Бањалучка полиција пронашла засад конопље: Осумњичени бјежао, али није далеко одмакао

11

33

Дјечаку одсјечен прст приликом скидања газе: Ужас у болници

11

25

Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

11

21

Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

11

13

Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима