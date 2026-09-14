Убио пунца сјекиром: Горан Мирковић осуђен на затвор

Аутор:АТВ редакција
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Горан Мирковић (56) из Градишке у Врховном суду Републике Српске правоснажно је осуђен на двије године затвора, јер је у стању битно смањене урачунљивости у прекорачењу нужне одбране убио пунца Милана Мудринића (80) којег је ударио сјекиром у главу.
Пресуда је изречена након што је вијеће Врховног суда одбило жалбу одбране као неосновану и потврдило је првостепену пресуду бањалучког Окружног суда.
Овом одлуком у цјелости је усвојен и захтјев оштећене стране за надокнаду штете па је Мирковић обавезан да кћерки убијеног, а својој супрузи Милки Мирковић исплати одштету од 5.000 КМ због смрти оца, пише "Глас Српске".
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То мора да уради у року од 15 дана након правоснажности пресуде, а одузета му је и сјекира којом је починио убиство. Мирковића су раније теретили за насиље у породици или породичној заједници које починио у неурачунљивом стању прекорачивши нужну одбрану.
Тужилаштво је по окончању извођења доказа измијенило оптужницу па му је на терет стављено покушај убиства у стању битно смањене урачунљивости и прекорачењу нужне одбране. Измјенама му је стављено да је кривично дјело починио из евентуалног умишљаја.
Према оптужници Мирковић је злочин починио 21. августа 2019. године око 22 часа након свађе са пунцем Мудринићем у својој кући у мјесту Брезик – Ламинци.
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Наводи се да са пунцем није био у добрим односима те су се њих двојица прво посвађали због дуга, а затим су почели да се нагуравају и хватају за одјећу. Сукоб је спријечила супруга оптуженог Милка Мирковић која је њега гурнула у кухињу, а оца Милана напоље.
Наводи се да је Мудринић по изласку из куће рекао да му оптужени не треба враћати новац, али да ће му полупати возило да га не може возити, те је пришао паркираном “голфу 3” на којем је цјепаницом разбио предње вјетробранско стакло. Даље се наводи да је Мудринић цјепаницом ударио оптуженог Мирковића који је у стању битно смањене способности да схвати значај свог дјела и да управља својим поступцима усљед привремене душевне поремећености, одбијајући напад узео сјекиру и оштрицом ударио Мудринића у предјелу тјемена, прекорачивши границе нужне одбране. Мудринић је од повреда преминуо три дана касније. Према пресуди оптужени Мирковић био је свјестан да ударцем сјекире може проузроковати смрт оштећеног на шта је пристао.
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Специјалиста судске медицине Жељко Каран казао је да је Милан Мудринић преминуо усљед разорења мозга и крварења у лобањи. Истакао је да је жртва имала прелом костију главе и да је повреда нанесена механичким оруђем те да се ради о резној рани.
Кћерка убијеног и супруга оптуженог Милка Мирковић је на једном од суђења испричала да је након сукоба отишла код комшинице да затражи помоћ, а недуго послије за њом је дошао Горан и рекао: “Ја сам њега ударио сјекиром у главу”.
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"Када сам се вратила у двориште, отац је лежао у локви крви са сјекиром у глави. Нисам видјела када га је ударио. Горан је потом сјео у ауто и кренуо, али су га полиција и хитна среле на улазу у двориште", казала је Мирковићева.
Појаснила је да су њен отац и супруг раније били у добрим односима, а да су трзавице и свађе почеле након што је супруг отишао у иностранство да ради.
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