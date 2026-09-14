Метеоролози немају добру прогнозу за данас

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно вријеме у већини предјела, а киша и пљускови се очекују од сјеверозапада ка истоку.
На крајњем југу углавном ће бити суво, тек увече понегдје је могућа слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 20 до 25, на југу до 29, у вишим предјелима од 15, степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова. На југу послије подне умјерена до јака бура.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос преовладава претежно облачно, локално слаба киша пада у сјеверним подручјима, а у Херцеговини је претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у осам часова
Соколац пет степени, Рудо седам, Фоча и Чемерно осам, Хан Пијесак, Гацко и Калиновик девет, Вишеград и Иван седло 10, Сребреница, Ливно и Сарајево 11, Шипово и Бугојно 12, Билећа, Мркоњић Град и Јајце 13, Кнежево, Бихаћ, Тузла и Зеница 14, Бијељина, Зворник и Сански Мост 15, Бањалука, Добој, Нови Град и Приједор 16, Требиње 17, Градачац и Мостар 19, а Неум 21 степен Целзијусов.
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