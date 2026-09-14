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Неда Украден ма завршена два факултета: ''Родитељи су били разочарани''

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14.09.2026 09:26

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Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Фото: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Неда Украден једна је од најуспјешнијих и најобразованијих пјевачица наших простора. Мало ко зна да је она завршила два факултета, а да су родитељи били разочарани њеном одлуком о професији.

Неда има двије факултетске дипломе, завршила је енглески језик и књижевност и Правни факултет у Сарајеву. Иако је још као малољетна знала да ће музика бити њен животни пут и са 17 година снимила своју прву пјесму, она образовање није запоставила.

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"Кад је дошло вријеме да упишем факултет, била сам у страшној дилеми. Хтјела сам да упишем Правни факултет, а моји су жељели да студирам медицину. Међутим, моје друштво је уписало језике, па сам ја због њих одлучила уписати енглески, а с друге стране, била сам одушевљена англосаксонском књижевношћу, пјесмама, писцима, поготово Шекспиром. Отац ми је говорио: "Ти ћеш поподне и увече бити пјевачица, а шта ћеш радити прије подне? Од чега ћеш живјети?". Били су разочарани што нисам уписала медицину, поготово моја бака, која ми је говорила: "Шта ће ти енглески, можеш отићи у Енглеску и тако научити језик, а не студирати"' испричала је својевремено Неда за медије.

Неда се никада није бавила занимањима за које се школовала, а захваљујући пјесми себи и својој породици је обезбиједила лагодан живот. Доста новца је уложила у некретнине у Србији, Црној Гори и Хрватској. а кућу у родном Имотском издаје туристима.

Подсјетимо, Неда Украден је открила да је реновирала породичну кућу на селу, која је била руинирана.

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"Ја сам рођена у малом мјесту, имамо своје село. То је мени насљеђе, од баке и дједа. Та кућа је била руинирана, ја сам је потпуно обновила, врло се поносим, то је њихов труд и мука, сузе. Имам и једну малу камену кућу у којој су се родили мој тата и стриц, а ту су живјеле њихове животиње, увијек су имали краве, телад, свиња. Ја сам увијек молила бога, на љетном распусту, ја сам хтјела да сам спретна и одрасла као та дјеца која тамо живе и расту и у винограду и са кравама, али нису ми дали да чувам краве" причала је својевремено пјевачица.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Неда Украден

естрада

Пјевачица

факултети

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