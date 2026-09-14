Узнемирујући видео: Пријатељица Дарка Лазића открила детаље монструозног напада

Аутор:АТВ редакција
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Угоститељка, инфлуенсерка и пријатељица Дарка Лазића, Кристина Кика Живковић, узнемирила је своје пратиоце објавом снимка насиља које је, како тврди, доживјела.
Након што је дуго шутјела о свему што јој се догодило, инфлуенсерка је одлучила случај пријавити полицији, иако је, како наводи, дуго страховала да то учини.
Кристина је објавила снимак на којем се види како јој мушкарац прилази и удара је песницом у главу, након чега она непомично остаје лежати на поду, без свијести.
У једном тренутку прилази јој гост локала, а мушкарац који ју је напао потом се враћа, хвата је за руку и вуче по поду.
У објави на друштвеним мрежама Кристина је детаљно описала оно што је, како тврди, годинама носила у себи.
"СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА! Доста сам шутјела. Доста сам трпјела. Доста сам се плашила. Сада сам одлучила да проговорим о ономе што сам годинама носила у себи. На овом снимку сам ја. На њему се види физички напад који сам преживјела 31. маја. Види се насиље нада мном и тренутак у којем људи покушавају да ме заштите и раздвоје од нападача. Дуго нисам смјела да пријавим оно што ми се дешавало. Не зато што се није догодило, већ зато што сам се плашила за себе и своју породицу. Трпјела сам пријетње, насиље и застрашивање и живјела у страху шта би могло да се догоди ако проговорим. Данас више не желим да шутим", написала је и додала:
"Господин Н. Р. из Шапца је особа са којом повезујем оно што сам лично доживјела и због чега са се сада обратила надлежним институцијама. Не желим да било ко доноси пресуду преко друштвених мрежа - желим да се све што сам пријавила испита и да институције утврде чињенице. Поред овог снимка, сачувала сам и друге доказе о пријетњама, узнемиравању и вријеђању, као и објављивању мојих приватних фотографија. Све то сам спремна да предам надлежним органима. Посебно желим да кажем да људи који су се те ноћи нашли ту и покушали да ми помогну нису били случајни пролазници. Били су људи који су се затекли у објекту и који су, колико сам ја доживјела и видјела, такође били изложени непријатностима и насиљу те ноћи. Не објављујем ово да бих позвала било кога на освету, вријеђање или насиље. Објављујем јер сам жртва и више не желим да се понашам као да се ништа није догодило. Нико нема право да ме туче. Нико нема право да ми пријети. Нико нема право да ме застрашује. Нико нема право да моје приватне фотографије користи против мене. И нико не треба да се стиди зато што је преживио насиље. Ја се више не стидим. Ја више не ћутим. Тражим само да се чује моја страна, да се погледају докази и да надлежни органи ураде оно што је њихов посао. СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА. СТОП ШУТЊИ. ЖРТВА НИЈЕ КРИВА".
Кристина је иначе угоститељка из Шапца и инфлуенсерка коју на Инстаграму прати више од 13.000 људи. Позната је и као пријатељица породице Лазић.
На свом профилу објавила је неколико фотографија и снимака с Дарком Лазићем, као и његовим братом Драганом, чију је смрт, како се раније наводило, тешко поднијела.
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