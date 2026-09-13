Јелена Ђоковић без бурме: Полемика се већ развила

Аутор:АТВ редакција
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Када сте дио једне од најпознатијих породица у Србији, изгледа да је довољан и један детаљ на фотографији да покрене расправу.
Управо то догодило се Јелени Ђоковић, након што је једна корисница друштвене мреже Икс примијетила да на њеној руци нема бурме.
"Зашто Јелена Ђоковић не носи бурму?", гласило је кратко питање уз фотографију, а објава је за мање од два дана прикупила више од 23.000 прегледа.
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Одговора, наравно, није недостајало.
"Да би се људи питали", написао је један корисник, очигледно сматрајући да одсуство прстена не заслужује дубљу анализу.
Д
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руги се нашалио: "Да би ти стартовала њеног мужа", а ауторка објаве одговорила је у истом тону: "Стартовала је Сабаленка".
Zašto Jelena Đoković ne nosi burmu? 🤔 pic.twitter.com/FtDhGUwDOL— Milica Nisić (@Nisic2Nisic) September 12, 2026
Било је и оних који су покушали да пронађу сасвим практично објашњење, па је један корисник претпоставио да јој прстен можда више не одговара. Ипак, уз то је додао непримјерен коментар на рачун Јелениног изгледа, због чега је чак и ауторка објаве реаговала.
"Ух, немој тако... Увијек је она била оваква, таква јој је конституција", написала је.
Зашто Јелена на фотографији заиста нема бурму, међутим, није познато. Она се овим поводом није оглашавала, а одсуство прстена само по себи свакако није разлог да се изводе закључци о нечијем браку. Људи бурме скидају из најразличитијих, често сасвим баналних разлога, па све остало остаје у домену нагађања корисника друштвених мрежа.
Занимљиво је да је Новак Ђоковић раније говорио управо о свом вјенчаном прстену и открио гдје га оставља када мора да га скине због меча, преноси "Она".
Дакле, макар када је Новак у питању, нема велике мистерије. Прстен не носи на терену, али га држи уз себе у торби.
Новак и Јелена вјенчали су се 2014. године на Светом Стефану након дугогодишње везе, а заједно имају сина Стефана и кћерку Тару.
Занимљиво, бурма није била једини Јеленин детаљ који је истог дана привукао пажњу исте кориснице Икса.
"Јеца је иначе цијело љето вукла књигу на српском, да не би заборавила да чита на нашем језику... Ок", написала је у наредној објави.
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И док некоме такво објашњење можда звучи необично, заправо није тешко разумјети на шта је Јелена мислила. Породица Ђоковић велики дио године проводи ван Србије, а када човјек дуго живи у иностранству и свакодневно говори, слуша и чита на страном језику, матерњи се, наравно, не "заборавља" преко ноћи, али се рутина читања и изражавања на њему може промијенити.
Посебно ако много читате, сасвим је логично да желите свјесно да задржите навику читања и на матерњем језику. Они који су годинама живјели ван своје земље вјероватно врло добро знају о чему је ријеч.
Тако су се за мање од једног дана на мрежама анализирали и Јеленин прст и књига коју носи са собом. Цијена живота под лупом јавности, изгледа, понекад стане у два сасвим обична детаља.
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