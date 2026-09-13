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Трагичан епилог саобраћајне свађе: Ударио мушкарца, он пао и умро

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13.09.2026 17:32

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

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"Интервенцијом хитне помоћи повријеђеном возачу пружена је медицинска помоћ на мјесту догађаја, али је преминуо током његовог транспорта до хеликоптера, којим је требало да буде превезен у КБЦ Сплит", наводи се у саопштењу полиције.

Хитна помоћ

Хроника

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Тијело преминулог 71-годишњака превезено је на Одјељење патологије дубровачке болнице, гдје ће се спровести судска обдукција, а 27-годишњак је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело убиство.

Током недјеље, уз кривичну пријаву, биће предат у притворску јединицу Полицијске управе дубровачко-неретванске.

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Тагови :

Туча

саобраћај

Свађа

Сукоб

Хрватска

Убиство

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