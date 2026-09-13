Сретнице: Четири особе повријеђене у директном судару

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се око 4 сата ујутро догодила у мјесту Сретнице, на путу Читлук – Мостар.
Како незванично сазнаје "Јабука ТВ", на овој дионици дошло је до директног судара два путничка аутомобила.
Према још непотврђеним информацијама, ради се о тежим повредама. На мјесту несреће интервенисале су Хитне помоћи из Мостара и Читлука са укупно четири возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч1
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму