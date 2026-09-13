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Сретнице: Четири особе повријеђене у директном судару

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13.09.2026 17:26

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Сретнице: Четири особе повријеђене у директном судару
Фото: АТВ

Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се око 4 сата ујутро догодила у мјесту Сретнице, на путу Читлук – Мостар.

Како незванично сазнаје "Јабука ТВ", на овој дионици дошло је до директног судара два путничка аутомобила.

Према још непотврђеним информацијама, ради се о тежим повредама. На мјесту несреће интервенисале су Хитне помоћи из Мостара и Читлука са укупно четири возила.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

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