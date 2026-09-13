Удес у Новој Тополи: Овце испале из аутомобила, па изазвале судар три возила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На аутопуту Бањалука–Градишка, у Новој Тополи, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала три аутомобила, а у инциденту су учествовале и овце.
Наиме, овце су испале из једног аутомобила, након чега је дошло до судара са још два возила.
Хроника
Тежак судар на путу Градишка-Бањалука: Погинула једна особа
Више информација биће познато након увиђаја, пише Провјерено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
21
13
09
12
57
12
46
12
31
Тренутно на програму