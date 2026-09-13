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Удес у Новој Тополи: Овце испале из аутомобила, па изазвале судар три возила

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13.09.2026 11:59

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Удес у Новој Тополи: Овце испале из аутомобила, па изазвале судар три возила
Фото: Pixabay

На аутопуту Бањалука–Градишка, у Новој Тополи, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала три аутомобила, а у инциденту су учествовале и овце.

Наиме, овце су испале из једног аутомобила, након чега је дошло до судара са још два возила.

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Више информација биће познато након увиђаја, пише Провјерено.

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Тагови :

Овце

Саобраћајна незгода

Нова Топола

удес

судар

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