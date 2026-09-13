Саобраћајна несрећа у Залужанима: Преминуо мотоциклиста

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука–Лакташи, у мјесту Залужани, синоћ око 22.45 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и мотоцикл.
У несрећи је мотоциклиста задобио тешке повреде, након чега је превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Упркос напорима љекара, мотоциклиста је преминуо од задобијених повреда.
Више информација биће познато након увиђаја, преноси Провјерено.
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