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Саобраћајна несрећа у Залужанима: Преминуо мотоциклиста

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13.09.2026 08:10

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

На магистралном путу Бањалука–Лакташи, у мјесту Залужани, синоћ око 22.45 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и мотоцикл.

У несрећи је мотоциклиста задобио тешке повреде, након чега је превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Упркос напорима љекара, мотоциклиста је преминуо од задобијених повреда.

Више информација биће познато након увиђаја, преноси Провјерено.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Залужани

преминуо

удес

судар

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