Муж политичарке из БиХ осумњичен да је медицинску сестру хватао за међуножје

Аутор:АТВ редакција
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Муж НиП-овог посланика у Скупштини УСК Азре Тајић и радник Дома здравља Бихаћ Аднан Тајић осумњичен је за кривично дјело “Блудне радње”.
Како се сумња, он је прошле седмице у ноћи са 6. на 7. септембар напаствовао медицинску сестру, којој је позлило током радног времена.
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"Аваз" пише да је 19-годишња медицинска сестра, након што јој је позлило, отишла на преглед код љекара Аднана Тајића, а онда је он непримјерено додиривао у предјелу међуножја.
Општински суд у Бихаћу је у уторак изрекао мјере забране приближавања жртви насиља и према потреби и дјеци. Такође је изречена мјера забране комуникације, узнемиравања и ухођења. Ипак, забрињава то што није изречена мјера забране обављања дужности, па Тајић и даље може обављати своје послове.
Како се наводи у рјешењу, све се дешавало у ноћној смјени, а жртва насиља је навела да је све у уредном стању, али да се у току ноћи жалила упосленицима на болове у стомаку, а да би око 3 сата, када се налазила у просторијама намијењеним за пријем пацијената, у једном моменту је позвао дежурни доктор Аднан Тајић и рекао да дође у његову канцеларију на преглед.
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Она је на то пристала, а он јој је рекао да легне на кревет гдје леже пацијенти, а онда јој је подигао мајицу до груди и почео да је прегледа. Прво је дирао по горњем дијелу стомака, а онда је прешао на бочну страну стомака.
"Даље наводи да је у једном моменту приликом прегледа Аднан Тајић своју лијеву руку гурнуо испод њених хлача и доњег веша и почео да дира њену лијеву препону, те да је онда стискао прво лијеву препону својом руком, а након тога је прешао преко њеног интимног подручја и прешао на њену десну препону и такође почео стискати. Када је прелазио руком преко њеног интимног подручја са једне на другу препону, кратко је зауставио руку на њеном интимном подручју", пише у појашњењу рјешења.
Наводи се да је тада позван један медицински радник, након чега је Тајић обуставио преглед.
Након тога је позван један медицински радник да очисти собе, што је нормална пракса за њен посао, а онда је у собу коју је чистила поново ушао Тајић и питао је шта ради. Након тога је поново позвао у његову просторију да је опет прегледа.
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Након што је легла на кревет, доктор Тајић је, пише даље поменути портал, навукао завјесу који се налази уз кревет.
Додаје се да је Тајић поново почео додиривати горњи дио стомака, а након неког времена руке спуштати према њеном интимном подручју и додиривати га прстима. Она му је наводно рекла да нема потребе за таквим прегледом, јер је ту не боли.
Након тога јој је, тврди се даље, рекао да се окрене на леђа, а онда је почео додиривати преко хлача и доњег веша по задњици.
Према пријави, доктор је дјевојци тада рекао да стане на ноге и да покуша дохватити ножне прсте, а када није могла, рекао јој је да предњим дијелом тијела се нагне на кревет и да стави руке на кревет, да би лакше исправила кичму. Тада је наводно почео додиривати по леђима, након чега се она пожалила на болове. Тајић је једном руком ухватио за кук, а другу поново завукао испод хлача и доњег веша и додиривао по међуножју.
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Наводно је, када је чуо да неко иде, завршио преглед, а жртва насиља је пријавила све надређенима.
Полицији је сутрадан случај пријавио директор Дома здравља Адемир Јусуфагић, а на лице мјеста је изашла полиција. Доктор Тајић је касније све негирао. Полиција је о овом случају обавијестила Тужилаштво УСК, које је ово дјело оквалификовао као "Блудне радње".
Истрага у овом случају је у току и објава не прејудицира кривицу осумњиченог.
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