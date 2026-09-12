Минић: Универзитетска болница Фоча мора имати најсавременију опрему

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас да је Универзитетска болница Фоча здравствена установа која има регионални значај због чега мора имати и најсавременију опрему.
Минић је након посјете фочанској болници рекао да Влада показује колико јој је стало до добре здравствене заштите, истичући да је уплаћена авансно најсавременија опрема за ову установу.
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"Република Српска сад иде управо оним корацима којима сви ми желимо. Хоћу и желим сваки пут кад дођем у Фочу да се види тај помак", истакао је Минић.
Он је указао на све што је учињено у посљедњој години када власти Републике Српске функционишу без притисака и наметања.
"Погледајте шта се ради у Републици Српској. Инвестициони циклус је осам милијарди КМ", рекао је Минић истичући да се ради путна инфраструктура, школе, док је посебан сегмент доношење закона о борцима, те родитељима његоватељима.
Предсједник Владе Републике Српске је рекао да су кроз сарадњу са локалним заједницама реализоване инвестиције вриједне 611 милиона КМ.
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"Мислим да сте свјесни и морате бити поносни. Ово гдје смо данас и што се ради је регионални пројекат", рекао је Минић, наглашавајући да људи обично тек када доспију у болницу виде колико је битна добра здравствена заштита и да љекари имају најсавременије инструменте и најбоље објекте.
Највиши званичници Републике Српске данас су посјетили Универзитетску болницу Фоча и обишли неколико одјељења ове здравствене установе.
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