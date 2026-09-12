За ова 4 хороскопска знака од данас све креће набоље

Аутор:АТВ редакција
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Послије тешких мјесеци, пред четири хороскопска знака стиже велики преокрет и прилика да коначно осјете како се живот окреће у њихову корист.
Оно што им долази неће очекивати тако брзо – добре вијести, нове прилике и осјећај да се један тежак период коначно завршава. Од данас почиње њихово вријеме.
Планете су се намјестиле баш у вашу корист. Већ данас, у суботу поподне, отварају се врата среће, па стиже позив или порука какву одавно нисте очекивали, а тиче се новца који сте сматрали заувијек изгубљеним. Ипак, послушајте један савјет: не трошите све одједном. Оставите тај прилив са стране бар до краја септембра и пустите да се прашина слегне. Ваш мир вам сада вриједи више него било каква брзоплетост.
Иза вас су дугачке недјеље у којима сте гутали кнедле и осјећали се несхваћено, а онда ће вам један члан породице први испружити руку. Највјероватније у недјељу, за заједничким ручком, када будете најмање спремни. Одиграјте паметно када дође тај час и оставите старе приче о томе ко је шта рекао и ко је крив. Само слушајте. Ова недјеља вам враћа осјећај припадности који сте негдје успут изгубили, а да то нисте ни примијетили.
Стрпљења вам никад није мањкало, али тек сада почиње опипљиво да се исплати. Већ сутра вам се отвара неочекивана прилика за пословни потез који планирате још од раног прољећа. Немојте је одбити због навике да сваку одлуку окренете пет пута у глави. Тренутна констелација вам поручује да је терен чист и да је вријеме да изговорите једно одлучно ДА.
Предуго сте глумили равнодушност и носили маску хладноће, док је у вама све кључало. Током викенда пред вама једна особа ће вам рећи ријечи које чекате мјесецима, или ћете ви скупити храброст и први отворити карте. Не преврћите сваку изговорену реченицу на десет страна. Овога пута вас осјећај води тачно тамо гдје треба да будете. Нови смисао за Рака креће од једног искреног разговора.
Шкорпија, Вага, Бик и Рак дуго су имали осјећај да се боре без правог резултата. Од данас се та енергија мијења. Пред њима се отварају нове прилике, важни разговори и вијести које могу покренути догађаје у потпуно другом смјеру.
Сцена
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Не значи да сви проблеми нестају преко ноћи. Оно што се мијења јесте њихов поглед на ситуацију – поново добијају снагу да пресјеку оно што их је кочило и направе корак који су дуго одлагали. Једна одлука, један разговор или једна прилика могу бити довољни да покрену велики преокрет. Послије свега што су прошли, ова четири знака коначно улазе у период у којем се ствари окрећу у њихову корист.
Астролошка врата среће отварају се само онима који су спремни да кроче кроз њих, а не онима који сједе и чекају да их неко други прогура. Труд нагомилан претходних мјесеци коначно почиње да се враћа, а оно што је дуго стајало на чекању полако долази на своје мјесто. Послије свих борби и неизвјесности, стиже осјећај да поново можете слободно да дишете и да сами држите конце свог живота у рукама, преноси Крстарица.
Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.
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