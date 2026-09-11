Оставио је ћерку (3) само да оде по кусур, а када се вратио ње није било: Пронашао ју је 24 године касније

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Требало је да потраје неколико тренутака. Купац је чекао кусур, продавац није имао довољно ситног новца и отишао је до суседне тезге да га размијени. Његова трогодишња ћерка остала је поред тезге на којој су тог дана он и супруга продавали воће.
Када се вратио, дјетета није било.
Није била неколико метара даље, није се сакрила међу тезгама и нико није умио да каже гдје је отишла. Неколико тренутака колико је њен отац био одсутан било је довољно да трогодишња дјевојчица нестане без трага. Родитељи тада нису могли ни да наслуте да ће сљедећи пут своју ћерку видјети 24 године касније, када пред њима више не буде стајало дијете са фотографије коју су годинама показивали непознатим људима, већ одрасла жена од 27 година.
Догодило се то 1994. године у кинеском граду Ченгдуу. Дјевојчица се звала Ћифенг, а њени родитељи Ванг Мингћинг и Лиу Денгјинг. Можда се ова прича догодила у далекој Кини, али нестанак дјетета у свега неколико тренутака, нажалост, није прича страна ни родитељима у Србији. Довољна је гужва, тренутак непажње и неколико минута у којима нико не зна гдје је дијете да почне најгори страх сваког родитеља.
Фудбал
Појавила се још једна Халандова "изгубљена сестра": Огласила се голгетер
За Ванга и Лиу тај страх није трајао неколико минута. Од тренутка када су схватили да Ћифенг нема почела је потрага која ће им обиљежити готово четврт вијека живота - и због које ће њен отац годинама касније донијети необичну одлуку: постаће таксиста како би сваког дана што већем броју људи могао да исприча да тражи своју ћерку.
Ћифенг је знала имена својих родитеља, али са три године није умијела да каже гдје живи. Првих шест мјесеци након њеног нестанка Лиу је свакодневно обилазила Ченгду пјешке, док је Ванг град претраживао бициклом. Показивали су њену фотографију, распитивали се међу људима и проверавали сваки траг који је могао да их одведе до детета.
Како су мјесеци постајали године, потрага је постајала све тежа. Фотографија коју су имали приказивала је трогодишњу Ћифенг, а дијете које траже у међувремену је расло негде без њих. Послије десет или двадесет година више нису могли ни да знају како њихова ћерка изгледа.
Ипак, Ванг није престао да је тражи. Напротив, пронашао је посао који му је омогућио да потрагу практично претвори у свакодневни живот.
Постао је таксиста и сваком путнику причао о несталој ћерки
Ванг је почео да вози такси по Ченгдуу. На прозору аутомобила држао је обавјештење са информацијама о Ћифенг, штампао картице са њеном причом и дијелио их људима који би сели у његов аутомобил.
Идеја је била једноставна - што више људи чује за несталу дјевојчицу, већа је шанса да ће неко једног дана нешто знати.
Тако су године пролазиле уз хиљаде вожњи и исту причу коју је Ванг понављао непознатим људима. Његова потрага временом је привукла пажњу локалних медија, а затим и кинеске националне телевизије. Отац који вози такси и већ деценијама тражи дете постао је познат широм земље.
Медијска пажња доносила је нове људе који су знали за случај, али није решавала највећи проблем: како пронаћи одраслу жену ако једина фотографија коју имате показује како је изгледала са три године?
У потрагу се укључио полицијски цртач који је направио портрет како би Ћифенг могла да изгледа као одрасла жена. Цртеж је објављен уз причу о њеном нестанку и почео је да се шири.
Хиљадама километара од Ченгдуа, у северној кинеској провинцији Ђилин, живјела је тада 27-годишња Канг Јинг.
Одрасла је у другој породици и знала је да људи који су је подигли нису њени биолошки родитељи. Речено јој је да је као мала пронађена поред пута, па је и сама живјела са питањем ко су људи од којих потиче.
Када је видјела причу о Ванговој несталој ћерки и портрет њеног могућег изгледа, примјетила је сличност. Почела је да проверава да ли би дјевојчица која је нестала 1994. могла да буде она.
Канг Јинг била је Ћифенг.
Док је њен отац годинама возио улицама Ченгдуа и причао потпуним странцима да тражи ћерку, она је на другом крају Кине одрастала не знајући да је породица никада није престала тражити.
Посљедњи пут ју је видуо са три, сљедећи пут са 27 година
Ћифенг је у априлу 2018. године дошла у Ченгду. Сусрет породице пратили су кинески медији, а снимци родитеља који послије 24 године грле ћерку обишли су земљу.
Ванг је пред собом сада имао одраслу жену, супругу и мајку, а посљедњи пут ју је видио као трогодишње дијете поред тезге са воћем. Рекао јој је да више не мора да брине, да је њен отац сада ту и да ће је подржавати.
Један загрљај, наравно, није могао да врати пропуштене године. Док су Ванг и Лиу тражили ћерку, она је негдје другдје кренула у школу, одрасла, удала се и добила дјецу. Њени биолошки родитељи пропустили су готово цијело њено одрастање, а она није знала да негдје постоје мајка и отац који је њену фотографију годинама носио са собом на посао.
Србија
Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену
Можда зато највише остаје у глави управо Вангова одлука да постане таксиста. Није имао никакву гаранцију да ће међу хиљадама људи које превезе наићи на некога ко зна гдје је Ћифенг. Није чак знао ни у ком дијелу огромне Кине треба да је тражи. Имао је само фотографију дјетета и могућност да сваког дана још неколико људи упозна са њеном причом.
На крају га до ћерке није довео један путник, већ чињеница да је 24 године одбијао да дозволи да њено име буде заборављено.
Све је почело када је отишао да размијени новац како би купцу вратио кусур. Када се вратио, његова трогодишња ћерка је нестала.
Сљедећи пут када ју је загрлио имала је 27 година.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 год0
Култура
2 год0
Култура
12 мј0
Хроника
2 год0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
49
17
48
17
39
17
34
17
31
Тренутно на програму