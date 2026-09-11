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Доноси несрећу: Овај поклон никако не држите у својој кући

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11.09.2026 15:46

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Поклон
Фото: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

Поклон који доноси несрећу можда већ имате у свом дому, а да тога нисте ни свјесни.

Према старим вјеровањима, поједини предмети које добијемо на поклон не треба дуго чувати јер се сматра да у кућу могу донијети свађе, финансијске проблеме и немир.

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Иако је ријеч о народном вјеровању, многи и данас добро пазе шта поклањају и шта уносе у свој дом. Један поклон посебно прати необична прича.

Сваки поклон носи нешто од особе која га даје

Према старим вјеровањима, није свеједно шта уносимо у свој дом и од кога прихватамо поклоне. Вјерује се да предмет може да "понесе" дио енергије особе која га је дала, па се зато посебно обраћа пажња на поклоне од људи чије намјере нису искрене.

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Највише се зазире од поклона особе која вам завиди или вам не жели добро. Вјерује се да такав предмет може да унесе немир у кућу, изазове свађе, проблеме с новцем, па чак и наруши односе међу укућанима.

Ако вам поклон одмах није "легао", обратите пажњу

Некада није ствар у самом предмету, већ у осјећају који имате када га примите. Ако вам је од првог тренутка непријатан, необичан или једноставно не желите да га држите у кући, стара вјеровања кажу да тај осјећај не треба игнорисати.

Посебно се вјерује да људи који вам завиде могу поклонити нешто што наизглед дјелује сасвим лијепо и безазлено. Ипак, према народном вјеровању, није важна вриједност поклона, већ намјера особе која га даје.

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Зато скупа ваза, слика или украс не морају бити "добар" поклон само зато што вриједе много. Ако вам особа која их поклања не жели добро, вјерује се да ни сам предмет неће донијети ништа лијепо.

Како да препознате поклон који доноси несрећу?

Најважнији је осјећај који имате према њему. Ако вам сваки пут када га погледате није пријатно или вас подсјећа на особу од које сте га добили, не морате га чувати само зато што је поклон.

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Према неким старим вјеровањима, такве предмете најбоље је изнијети из куће и не просљеђивати их даље.

Неки чак вјерују да их треба уништити како се "лоша енергија" не би пренијела на неког другог, преноси "Крстарица".

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Тагови :

поклон

Лоша срећа

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