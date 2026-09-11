Обустављен саобраћај због удеса, полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На магистралном путу Рогатица-Устипрача, у мјесту Загановићи, у прекиду је одвијање саобраћаја због саобраћајне незгоде, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Полицијски увиђај је у току.
За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овој незгоди.
Такође нема ни детаљних информација о околностима под којима је дошло до удеса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
49
17
48
17
39
17
34
17
31
Тренутно на програму