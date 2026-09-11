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Обустављен саобраћај због удеса, полиција на терену

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11.09.2026 15:33

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На магистралном путу Рогатица-Устипрача, у мјесту Загановићи, у прекиду је одвијање саобраћаја због саобраћајне незгоде, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Полицијски увиђај је у току.

За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овој незгоди.

Такође нема ни детаљних информација о околностима под којима је дошло до удеса.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Рогатица

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