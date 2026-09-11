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Тужилаштво предложило притвор за Далибора Бартулу

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11.09.2026 10:12

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Тужилаштво предложило притвор за Далибора Бартулу
Фото: ATV

Републичко јавно тужилаштво предложило је притвор за Далибора Бартулу, који се доводи у везу са покушајем убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву 2. августа.

Републичко јавно тужилаштво, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала упутило је судији за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, приједлог за одређивање мјере притвора против Д.Б. због постојања основане сумње да је дана 02.08.2026. године у мјесту Источно Ново Сарајево, починио кривично дјело тешко убиство у покушају на штету К.П.", наводе из Тужилаштва.

Далибор Бартула

Хроника

Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Како наводе, републички јавни тужилац мјеру притвора затражио је због опасности од бјекства, с обзиром да се осумњичени након извршења кривичног дјела дао у бјекство и више од мјесец дана успјешно се скривао од органа гоњења, затим због основане бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао ометати кривични поступак утицајем на саизвршиоце или саучеснике који још увијек нису идентификовани, због бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао довршити покушано кривично дјело, због околности извршења кривичног дјела, као и због чињенице да се ради о кривичном дјелу за које се може изрећи казна затвора у трајању од најмање десет година или казна доживотног затвора.

Ротација полиција Бањалука

Хроника

Потврђено за АТВ: Предао се Далибор Бартула!

Подсјећамо, Далибор Бартула, који се доводи у везу са покушајем убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву 2. августа, спроведен је јуче у Републичко јавно тужилаштво у Бањалуци.

Како је раније наведено из МУП-а Српске, уз навођење иницијала, сумња се како је Бартула по упутствима и плану првоосумњиченог Ђорђа Ждрале учествовао у покушају убиства Пандуревића, након чега је са Ждралом побјегао у правцу Федерације БиХ са циљем даљег скривања и онемогућавања проналаска од страна органа гоњења.

АТВ незванично сазнаје да полиција сумњичи Бартулу да је био за воланом аутомобила из којег је Ждрале пуцао на Косту Пандуревића.

Подсјећамо, Коста Пандуревић 2. августа ове године погођен је с најмање два хица из ватреног оружја и превезен је у Болницу ”Србија” гдје му је указана љекарска помоћ.

Како сазнаје АТВ у тренутку рањавања Пандуревић се налазио у аутомобилу ”ауди А6”, у којем је било и његово двогодишње дијете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Далибор Бартула

Коста Пандуревић

Републичко јавно тужилаштво

Притвор

Ђорђе Ждрале

Источно Ново Сарајево

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