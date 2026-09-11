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Конференција "Савремени материјали" окупила стручњаке из 14 земаља

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11.09.2026 10:30

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Конференција "Савремени материјали" окупила стручњаке из 14 земаља
Фото: ATV

У Бањалуци је отворена 19. међународна научна конференција "Савремени материјали", која је окупила стручњаке из 14 земаља.

Министар за научноистраживачки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, који присуствује скупу, истакао је да о значају конференције говори и податак да је за 18 година презентовано више од 1.800 научних радова, а учешће узело више од 4.500 научника.

"Ресорно министарство ће наставити да подржава одржавање овог скупа посебно након што је израђен план развоја науке у Српској у којем ће Академија наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/ бити на првом мјесту када је ријеч о научним институцијама", рекао је Мастиловић новинарима уочи почетка конференције.

Он је нагласио да АНУРС то заслужује узимајући у обзир снагу и значај међународне сарадње коју остварује, те истакао да ће увијек моћи да рачуна на помоћ и подршку ресорног министарства.

Конференција "Савремени материјали"
Конференција "Савремени материјали"
ATV

Предсједник АНУРС Драгољуб Мирјанић рекао је да ће на овој конференцији бити представљена укупно 92 научноистраживачка рада 282 аутора и коаутора, од којих 13 путем пленарних предавања, а 79 у оквиру сесија.

Он је додао да савремени материјали представљају једну од најдинамичнијих области у свим сферама рада и живота човјека, а захваљујући вјештачкој интелигенцији производе се много брже него до сада.

Професор на Универзитету у Крагујевцу и инострани члан АНУРС Ненад Филиповић рекао је да не постоји научник који не примјењује вјештачку интелигенцију у свом истраживању што не треба да плаши, јер је то додатни алат који ће убрзати научна истраживања.

Учесници скупа долазе из Србије, Словеније, Њемачке, Мађарске, Аустрије, Италије, Холандије, Словачке, Бугарске, Грузије, Сјеверне Македоније, Хрватске, Црне Горе и Јужне Африке, преноси Срна.

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Тагови :

Конференција "Савремени материјали"

Бања Лука

Драга Мастиловић

стручњаци

АНУРС

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