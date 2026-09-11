Језива трагедија! Мушкарца (25) затрпала пшеница

Аутор:АТВ редакција
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Тешка несрећа догодила се током истовара камиона у селу Долиће, а полиција, тужилаштво и инспекција утврђују све околности трагедије.
Двадесетпетогодишњи држављанин Таџикистана настрадао је у тешкој несрећи на фарми у селу Долиће код Сјенице, када га је током истовара камиона затрпала велика количина пшенице.
- Младић је радио непријављен, а надлежна инспекција указала је и на небезбЈедне услове рада на овој фарми. Тијело страдалог радника послато је на обдукцију, након које ће бити познат тачан узрок смрти - сазнаје агенција РИНА.
Полиција, тужилаштво и надлежне инспекцијске службе утврђују све околности трагедије, као и евентуалну одговорност послодавца, преноси Курир.
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