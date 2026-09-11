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Језива трагедија! Мушкарца (25) затрпала пшеница

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11.09.2026 11:15

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Тешка несрећа догодила се током истовара камиона у селу Долиће, а полиција, тужилаштво и инспекција утврђују све околности трагедије.

Двадесетпетогодишњи држављанин Таџикистана настрадао је у тешкој несрећи на фарми у селу Долиће код Сјенице, када га је током истовара камиона затрпала велика количина пшенице.

- Младић је радио непријављен, а надлежна инспекција указала је и на небезбЈедне услове рада на овој фарми. Тијело страдалог радника послато је на обдукцију, након које ће бити познат тачан узрок смрти - сазнаје агенција РИНА.

Полиција, тужилаштво и надлежне инспекцијске службе утврђују све околности трагедије, као и евентуалну одговорност послодавца, преноси Курир.

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Тагови :

Србија

несрећа

погинуо младић

Пшеница

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