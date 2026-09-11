Нова трагедија на путевима у Српској: Погинуо возач "шкоде"

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јуче на регионалном путу Сребреница - Милићи, у мјесту Зелени Јадар.
Како наводе из ПУ Зворник, незгода се догодила око 18 часова, а погинуо је возач "Шкоде".
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"У саобраћајној незгоди је учествовало путничко возило марке „Шкода“, којим је управљало лице иницијала М.Ј. са подручја општине Сребреница. Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице Сребреница. Возачу је констатована смрт у Јавној здравственој установи Дом здравља Сребреница", наводе из ПУ Зворник.
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
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