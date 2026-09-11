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Нова трагедија на путевима у Српској: Погинуо возач "шкоде"

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11.09.2026 09:27

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јуче на регионалном путу Сребреница - Милићи, у мјесту Зелени Јадар.

Како наводе из ПУ Зворник, незгода се догодила око 18 часова, а погинуо је возач "Шкоде".

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"У саобраћајној незгоди је учествовало путничко возило марке „Шкода“, којим је управљало лице иницијала М.Ј. са подручја општине Сребреница. Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице Сребреница. Возачу је констатована смрт у Јавној здравственој установи Дом здравља Сребреница", наводе из ПУ Зворник.

Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Сребреница

Зворник

Шкода

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