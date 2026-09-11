Нестанак 50 пензија и бијег поштара: Јавио се брат, жели да надокнади штету

Аутор:АТВ редакција
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Случај 31-годишњег поштара Стипе Јукића из Вишића код Чапљине добио је нови наставак. Док се још утврђује колико пензија није уручено и о којем се укупном износу ради, Рапорт објављује да се Хрватској пошти Мостар наводно јавио Јукићев брат и понудио да надокнади спорни новац.
Према информацијама тог портала, брат 31-годишњака живи у дијаспори те је контактирао Пошту с намјером да помогне у рјешавању ситуације и плати износ који недостаје.
Ова информација засад није службено потврђена из Хрватске поште Мостар, МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона нити надлежног тужитељства.
Рапорт наводи да се још увијек утврђује тачан износ новца везаног уз мировине које нису стигле до корисника, али према њиховим информацијама ријеч је о износу већем од 20.000 КМ.
Раније су се у јавности појавиле неслужбене информације да између 50 и 60 умировљеника на подручју Чапљине није добило своје мировине.
Ни број неуручених мировина ни укупан износ новца још нису службено потврђени.
Из Хрватске поште Мостар раније су поручили да проводе интерне провјере ради утврђивања свих околности те да ће сви умировљеници уредно добити своје мировине.
МУП ХНК раније је потврдио да је за 31-годишњаком расписана оперативна потрага након што је његов нестанак пријавила мајка.
Истовремено је из полиције потврђено да Хрватска пошта Мостар у том тренутку није поднијела пријаву која би се односила на нестанак или евентуално присвајање новца намијењеног за пензије.
Због тога се засад не може као утврђена чињеница тврдити да је Јукић украо или присвојио новац.
Према Рапорту, МУП ХНК и тужилаштво нису жељели коментарисати најновију информацију о његову брату и понуди да се надокнади новац.
Јукићев нестанак пријављен је полицији у понедјељак, 7. рујна. Мајка је навела да се њезин син 5. септембра с пријатељима упутио према Мостару, а посљедњи пут с њим је комуницирала 6. септембра око 20:50 сати путем Воцапа.
Накнадно је потврђено да је 31-годишњак напустио Босну и Херцеговину.
Према незваничним информацијама Hercegovina.info, прије одласка боравио је у Мостару, затим отишао у Сарајево и авионом наставио према Турској. На његовој авионској карти као крајње одредиште наводно је био Бангкок.
Информација да је заиста стигао на Тајланд још није службено потврђена.
Раније су се појавили и наводи да се јавио породици из Бангкока, али ни ту информацију полиција није службено потврдила.
Хрватска пошта Мостар поручила је да подузима активности ради заштите корисника и наставка редовитог пружања поштанских услуга.
„Хрватска пошта Мостар упозната је с наведеним случајем те су у тијеку интерне провјере ради утврђивања свих релевантних чињеница и околности“, навели су раније из овог подузећа.
Најновија тврдња да се Јукићев брат понудио да надокнади спорни износ додатно отвара питање што се тачно догодило с пензијама које нису стигле корисницима.
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