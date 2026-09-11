Министарство о пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца

Аутор:АТВ редакција
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Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је 13. октобра 2025. године расписало Јавни позив незапосленој дјеци бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске за изражавање интереса за запошљавање, у циљу унапређења програма запошљавања и самозапошљавања.
Право пријаве на Јавни позив имала су незапослена дјеца погинулих бораца са пребивалиштем у Републици Српској, којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус члана породице погинулог борца, без обзира на степен образовања, квалификације и претходно радно искуство.
Пријавом се могло исказати интересовање за:
- запошљавање;
- самозапошљавање;
- доквалификацију или преквалификацију.
Начин реализације предвиђао је да Министарство, након запримљених пријава, а у складу са исказаним интересовањима, прилагоди програме подршке и усмјери их према стварним потребама пријављених лица.
Како је у позиву и наведено, од пријављених лица ће се тражити додатна одговарајућа документација и, по потреби, обавити разговор са њима, а посебан акценат ставити на незапослену дјецу погинулих бораца која су дуже вријеме без запослења.
- Након спроведеног јавног позива, Влада Републике Српске је 23. априла 2026. године донијела Закључак број 04/1-012-2-1634/26, којим се обавезује да у 2026. години запосли најмање 500 лица из категорије дјеце погинулих бораца - наводи се у саопштењу.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите истим закључком задужено је да координише процес запошљавања незапослене дјеце бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату по јавном позиву.
Од укупно 500 пријављених лица по јавном позиву, њих 328 је изразило интерес за запошљавање код послодавца, 85 је исказало интерес искључиво за самозапошљавање, док је 87 лица исказало интересовање и за запошљавање и за самозапошљавање.
Сходно исказаним интересовањима, Министарство је у обавези да спроведе активности на утврђивању коначног опредјељења пријављених лица – да ли желе засновати радни однос код послодавца или покренути властити посао, односно остварити право на подршку за самозапошљавање.
Са корисницима средстава за самозапошљавање, након њиховог изјашњења и обезбјеђивања средстава, закључили би се уговори о исплати субвенције, којима би се дефинисала међусобна права и обавезе, начин утрошка средстава и њихово намјенско трошење, као и обавеза подношења извјештаја.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите наставиће активности на реализацији Закључка Владе Републике Српске, са циљем да се обезбиједе конкретне могућности за запошљавање и самозапошљавање дјеце погинулих бораца и испуни обавеза запошљавања најмање 500 лица из ове категорије у 2026. години.
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