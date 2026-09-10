Минић: Спремни смо да наставимо да водимо Српску

Аутор:АТВ редакција
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Међународна активност Републике Српске и све оно што се ради показује да је СНСД са коалиционим партнерима спреман да води Српску, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Саво Минић.
Минић сматра да Жељки Цвијановић, кандидату СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ, треба дати подршку јер је на фону са међународним актерима који кроје свјетску и европску судбину.
"Ти контакти су нама потребни", рекао је Минић у Котор Варошу гдје је вечерас одржан предизборни скуп СНСД-а.
Он је истакао да је спреман за функцију за коју је кандидован, иако је свјестан да ниједан предсједник Републике Српске није прошао без огреботина.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је снага СНСД-а огроман политички капитал и да је њихова политика да чувају Републику Српску и воде бригу о свакој локалној заједници и њеним становницима.
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"Јаки смо, имамо јасан циљ и јако руководство, а то нам треба да бисмо наставили да позиционирамо Републику Српску на међународном плану", рекла је Цвијановићева.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да су грађани Котор Вароша вечерас поручили да онај ко је разуман гласа за СНСД, те да ће се наставити борити за ову локалну заједницу.
"Важно је ко води државу и какве политике заступа, то мора бити неко јак и способан да се одупре изазовима. Кад немате вођу лако је управљати народом", истакао је Додик.
Очекује да Саво Минић и Жељка Цвијановић буду изабрани на функције на које су кандидовани.
(СРНА)
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