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Могуће нафтне мрље код Ормуског мореуза

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10.09.2026 21:25

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Нафтне мрље примијећене су у близини Ормуског мореуза након након америчких удара на танкере за које се сумњало да су повезани са Иранском револуционарном гардом, показала је анализа сателитских снимака.

На снимцима које је јуче снимио европски програм "Коперник" виде се смеђи трагови на површини воде на око 20 километара од обале Ирана, источно од Ормуског мореуза.

На другом снимку "Коперника" снимљеном данас на истој локацији виде се трагови сличне дужине.

Неколико истраживача и стручњака изјавило је за АФП да се потенцијалне нафтне мрље налазе у областима недалеко од коралних гребена који су заштићени Рамсарском конвенцијом као мочваре од међународне важности.

Сателитски снимци нису довољни да би се утврдило сигурно присуство хидроугљеника нити тачно поријекло.

Америчка војска саопштила је да је у уторак, 8. септембра, уништила пет танкера у Оманском заливу као одговор на напад балистичким ракетама Иранске револуционарне гарде на амерички војни брод, преноси "Срна".

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Тагови :

Ормуски мореуз

Хормушки мореуз

Иран

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