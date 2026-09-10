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Мушкарац из БиХ ухапшен због пљачке "тешке" 100.000 евра

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10.09.2026 22:21

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Италијанска полиција данас је саопштила да су ухапшене четири особе због озбиљне сумње да су починиле провалу у кућу у Монтију, близу Колосеума.

Терете за бруталну провалу јер су пријетили да ће одсјећи прсте мушкарцу и жени, а затим су побјегли са накитом вриједним 100.000 евра.

У питању су 46-годишњи држављанин БиХ, двојица Италијана (34, 69 година) те 38-годишња Албанка. Карабињери из станице Рим Пјаца Данта извршили су налог за хапшење, који је издао судија за прелиминарне истраге Суда у Риму, а на захтјев тамошњег Тужилаштва.

Пљачка у историјском центру Рима

Како медији преносе, ријеч је о провали у кућу из фебруара, 2024. године, у близини Колосеума, у самом срцу Рима. Пљачка је изведена на прилично бруталан начин јер су власницима куће пријетили одсјецањем дијелова тијела. Били су наоружани пиштољима, а жртвама су на зглобове ставили електричне везице које д‌јелује попут електрошокера у случају помјерања.

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Према реконструкцији, три маскиране особе су провалиле у кућу. Након што су власнике имобилисали везицама, ставили су селотејп преко очију како би их спријечили да их виде. У међувремену, криминалци су претражили стан, укравши накит вриједан 100.000 евра и разне електронске уређаје.

Карабињери сумњају да је један од ухапшених био тзв. логистичар, особа која организује злочин, прикупљањем информација и пружањем логистичке подршке саучесницима, без стварног учешћа.

Остале три ухапшене особе сумњиче се да су директни починиоци, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Италија

Рим

Пљачка

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