Мушкарац из БиХ ухапшен због пљачке "тешке" 100.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска полиција данас је саопштила да су ухапшене четири особе због озбиљне сумње да су починиле провалу у кућу у Монтију, близу Колосеума.
Терете за бруталну провалу јер су пријетили да ће одсјећи прсте мушкарцу и жени, а затим су побјегли са накитом вриједним 100.000 евра.
У питању су 46-годишњи држављанин БиХ, двојица Италијана (34, 69 година) те 38-годишња Албанка. Карабињери из станице Рим Пјаца Данта извршили су налог за хапшење, који је издао судија за прелиминарне истраге Суда у Риму, а на захтјев тамошњег Тужилаштва.
Како медији преносе, ријеч је о провали у кућу из фебруара, 2024. године, у близини Колосеума, у самом срцу Рима. Пљачка је изведена на прилично бруталан начин јер су власницима куће пријетили одсјецањем дијелова тијела. Били су наоружани пиштољима, а жртвама су на зглобове ставили електричне везице које дјелује попут електрошокера у случају помјерања.
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Према реконструкцији, три маскиране особе су провалиле у кућу. Након што су власнике имобилисали везицама, ставили су селотејп преко очију како би их спријечили да их виде. У међувремену, криминалци су претражили стан, укравши накит вриједан 100.000 евра и разне електронске уређаје.
Карабињери сумњају да је један од ухапшених био тзв. логистичар, особа која организује злочин, прикупљањем информација и пружањем логистичке подршке саучесницима, без стварног учешћа.
Остале три ухапшене особе сумњиче се да су директни починиоци, преносе Независне.
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